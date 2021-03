¿Cuándo y dónde ver el último capítulo de Shingeki No Kyojin?

La última temporada del anime Shingeki No Kyojin está por finalizar con su capítulo 16, causando sensación entre los fans debido a que el manga también se encuentra en la recta final.

De la mano del estudio de animación japonés MAPPA, la cuarta temporada de la historia de Shingeki no Kyojin trajo diversas emociones al público desde que comenzó a emitirse en diciembre del año pasado a través de la cadena televisiva NHK, ya que ésta abarca parte de la última etapa de la historia.

Será el domingo el día que se emita el último episodio de esta temporada, el cual podrá disfrutarse a través de las plataformas de streaming especializadas en anime, Crunchyroll y Funimation , después del medio día.

Cabe destacar que muchos aún se encuentran desconcertados debido a que esta temporada no cerrara con la conclusión del manga, por lo que se especula que no será el último proyecto animado para Shingeki no Kyojin, pues los fans esperan que pronto se anuncie otra temporada, alguna OVA (Original Animation Video) o incluso una película.

Asimismo el final de manga llegará a su capítulo final el día 9 de abril, después de publicarse desde el 9 de septiembre de 2009, recopilando 34 volúmenes.

La historia de Shingeki no Kyojin nos proyecta un universo apocalíptico en el cual la humanidad ha tenido que aislarse tras murallas para protegerse del ataque de unos seres enormes conocidos como 'titanes', mismos que se alimentan de humanos.