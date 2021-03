Ricardo Salinas Pliego cree que el INE debe morir pronto

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas comentó que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe "morir pronto".

En su grupo de Telegram, el empresario dijo que en los últimos días escuchó mucho sobre este instituto por lo que se puso a investigar e informarse, a preguntar y le gustaría dar su opinión.

"Por lo pronto yo creo que el INE debe morir pronto", destacó Salinas Pliego.

Agregó que el próximo lunes ampliará su opinión y la pondrá a debate en Twitter.

Siempre tiene que haber un llorón, yo TENGO DERECHO A OPINAR LO QUE ME DE MI GANA y si no le parece, no me siga, pero no sea delicada, ni chismoso. Entienda que aún en las diferencias hay que ser hombrecitos, dígame lo que usted piensa. Por cierto yo no necesito bules para nadar. https://t.co/sPqsSTbXdQ pic.twitter.com/as4RYVNgFT