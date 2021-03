Así fue la tormentosa carrera de Anahí en Televisa

La carrera de Anahí en Televisa comenzó cuando ella apenas tenía dos años, en el programa infantil Chiquilladas. No sólo como actriz, sino también como cantante: el tema que interpretó, Te doy un besito, sirvió para cerrar diariamente la programación infantil del canal 5.

Papá Soltero, Muchachitas y Vivo por Elena fueron algunas de las producciones en las que estuvo antes de obtener su primer protagónico, en la telenovela Primer amor… a mil por hora, como "Jovana Luna". La oportunidad se la dio el productor Pedro Damián y en aquel entonces Anahí apenas tenía 17 años.

Fue antes de interpretar este melodrama que, por presión social, comenzó a presentar problemas de alimentación, que derivaron en un diagnóstico de anorexia nerviosa. En una entrevista reciente con el conferencista Danierl Habif, ella confesó que un productor la hizo sentir mal con respecto a su peso.

"Cuando yo estaba muy chiquita, adolescente, como a los 13 o 14 años, una vez en Televisa, un productor que iba a ser de A mil por hora, que después fue Pedro Damián, el productor que iba a hacer antes esa novela llega conmigo y me dice: ‘Oye Anahí, tú quieres ser la protagonista de esta novela, pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita’", contó Anahí a Daniel Habif.

En el año 2001, un año después de haber estelarizado dicha novela y luego de un viaje familiar, la también cantante comenzó a tener la sensación de desmayo, siendo trasladada a un hospital, donde su corazón se detuvo durante ocho segundos. Entonces ya se encontraba en una etapa grave de la enfermedad, pero no fue hasta años después cuando ella y su familia lo aceptaron públicamente.

Durante el programa de Televisa Vidas paralelas, en 2010, Anahí contó los detalles a la conductora Aurora Valle.

"Tuve un problema en el corazón porque los electrolitos de mi cuerpo estaban muy bajos y el potasio y todas las cosas que uno necesita para estar bien y sano y vivo. Yo llegué al hospital y no me acuerdo de nada, perdí el conocimiento y después de un rato ya como que volví a estar en mí y todo y ahí fue cuando realmente sentí como que mi cuerpo me dejaba, sentí que me iba, yo tenía 19 años y sentía que no la contaba", recordó Anahí en el programa televisivo.

"Cuando puedo volver a abrir los ojos veo a mis papás con esas caras de dolor, porque es el dolor más grande del mundo ver que tu hijo se te va, además por una estupidez y yo sabía que era una estupidez, pero ‘¿cómo salgo de aquí?’ en ese momento dije ‘Dios mío si tú me levantas de esta cama no sé cómo le voy a hacer pero voy a salir de esto y entonces empecé a tratarme pero convencida", detalló.

Posterior al incidente del 2001 Anahí formó parte del elenco estelar de la telenovela Clase 406 y Rebelde, proyecto con el que además alcanzó fama internacional. Sin embargo, los rumores de sus trastornos alimenticios eran tema de conversación en todas las entrevistas que le realizaban. En la telenovela su personaje sufría bulimia, lo que dio pie a que en algunos programas, como No manches, conducido por Omar Chaparro, se burlaran de su condición e incluso la hicieron comer frente a las cámaras.

En 2008, una vez que había aceptado que superó el problema y aprovechando su fama como "Mía Colucci" en RBD fue la imagen principal de una campaña contra la anorexia, la cual orquestó Fundación Televisa y la Secretaría de Salud.

"Para mí es un día muy importante. Esto lleva mucho tiempo en mi corazón como ustedes lo saben, y llevaba muchísimo tiempo pensando que quería hacer algo, que quería regresarle una, de tantas bendiciones, a la vida", dijo entonces durante una conferencia de prensa.

Su regreso a la televisora sólo se dio en 2011, cuando formó parte del elenco de Dos hogares, pero un año después se casó con el exgobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco y renunció a Televisa, desde entonces no ha vuelto a participar en ningún proyecto televisivo.

Ahora, a sus 37 años, Anahí asegura que es feliz lejos de las pantallas y disfruta de su matrimonio y sus dos hijos, pero un video que hizo una fan reavivó la controversia en torno al problema que enfrentó en el pasado y el acoso mediático que sufrió.

Ay ... . Bueno , lo q me pone feliz es q en estos tiempos las cosas han cambiado mucho. Y eso es porque cada vez más las mujeres nos cuidamos y unimos. Ya no es tan fácil q pase algo así. https://t.co/ylsmguhZnV — Anahi (@Anahi) March 25, 2021

Algunos conductores, entre ellos Omar Chaparro y Jorge Ugalde se disculparon a través de sus redes sociales. Sus fans han armado una campaña en contra del bullying del que fue víctima, mientras que ella ha agradecido las muestras de apoyo.