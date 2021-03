José Ángel Pérez reconoce derrota en encuesta interna de Morena para alcaldía de Torreón

José Ángel Pérez dio a conocer a través de un video en redes sociales, el resultado de la encuesta interna que realizó Morena, para posicionar al candidato a la alcaldía de Torreón por ese partido.

“Como ustedes saben participamos en un proceso interno de Morena, nos inscribimos como aspirantes, informando a la gente por tres meses sobre la encuesta, les quiero informar que ya hablé con él delgado y me informó que quien ganó la encuesta fue Luis Fernando Salazar”, dijo.

Felicitó a Salazar y resaltó que aunque ese fue el resultado interno, ahora lo será “el pueblo” el que decidirá: “En hora buena, el pueblo tendrá la última palabra, hay que salir a hacerla externa, ahí veremos todo, lo que representa cada uno de nosotros, le deseo la suerte”

Por otro lado, respecto a la la noticia de que el INE negó el registro a los tres principales aspirantes de Morena dijo: “El INE nos inhabilitó, argumentan que no les dimos los informes del gasto de campaña, no lo hicimos porque no éramos precandidatos”.

“En mi caso el problema será para quien ganó la encuesta, no para mi”, añadió.

