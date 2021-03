Renuncia presidente del CDM del PAN Torreón; apoyará a Luis Fernando Salazar

El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN Torreón, José Ignacio García Castillo, presentó este viernes su renuncia al partido, afirma que busca apoyar a Luis Fernando Salazar, en su búsqueda por la alcaldía de Torreón mediante Morena.

En rueda de prensa realizada al mediodía, el también primer regidor del Ayuntamiento de Torreón, señaló que presentó su renuncia al Partido Acción Nacional por un tema de apoyo personal a Luis Fernando Salazar, con quien lleva una relación de cercanía personal desde hace años; además negó que vaya a generar una desbandada de militantes para que se sumen a las filas de Salazar rumbo a la campaña por la alcaldía de Torreón.

"Es con el propósito de poder tener la libertad de apoyar al candidato o candidata de mi elección, sin caer en una ilegalidad partidista... Después de 20 años hoy tomo la decisión de irme de Acción Nacional porque quiero apoyar a Luis Fernando Salazar, porque es mi amigo, porque en el pasado he tenido el apoyo de Luis Fernando cuando él estuvo en Acción Nacional, cuando hicimos aquel gran equipo de trabajo, que hoy estoy convencido que ese gran equipo lo llevará a la Presidencia Municipal, hoy me sumo a los trabajos como un soldado más con Luis Fernando, me sumo y lo vuelvo a repetir, con mi amigo".

García descartó que vaya a unirse de esta forma a las filas de Morena, reiteró que se trata de una situación de apoyo personal y que terminará su gestión como primer regidor en los tiempos que establece la ley.

Además dijo sentirse con "tranquilidad" respecto a las reacciones que su determinación, de dejar sin liderazgo al PAN en Torreón, vaya a generar con sus compañeros ediles del PAN, así como con sus amistades dentro del mismo blanquiazul a nivel estatal.

Respecto a la campaña de Marcelo Torres, candidato del PAN a la alcaldía de Torreón, Ignacio García indicó que se trata de un "buen candidato", pero por temas de responsabilidad personal ha optado por mostrarse abiertamente a favor de Luis Fernando Salazar.

Negó también que su decisión haya sido tomada como una revancha contra Jorge Zermeño y contra Acción Nacional por no haberlo dejado como alcalde interino en este periodo de campañas, puesto que actualmente ocupa Sergio Lara Galván.