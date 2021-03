'Nada de esperar'; Andrade inicia pláticas sobre su futuro en la lucha libre

Fue a través de redes sociales donde el luchador lagunero anunció el inicio de las negociaciones para conocer su próximo destino, el cual estaría entre Japón, Chile, Europa; quedarse en Estados Unidos o bien regresar a México.

Además, aclaró que no tendrá que esperar 90 días para volver al ring, tal como había trascendido luego de su salida de la empresa luchística estadounidense.

Start my new goals and we are in talks, no waiting for 90 days. A empezar mis nuevas metas y empezamos pláticas, nada de esperar 90 días!