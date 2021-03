Futbolista se retira a sus 28 años para cuidar de su pareja que padece cáncer

Matt Stonham, novio de la jugadora del Melbourne, sabiendo la noticia, planeó una sorpresa para Dobson quien se despidió con un gol en la victoria de su equipo (4-1).

Rhali se acercó a su familia al término del encuentro y fue ahí cuando se llevó una gran sorpresa. Stonham se hincó para pedirle matrimonio ante la mirada de todas sus compañeras, que se acercaron para abrazarlos.

What an UNBELIEVABLE moment as @rhali_dobson's partner proposes to her after the game! AHH! #WLeague #MCYvPER pic.twitter.com/2RDSld3L5J