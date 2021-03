Grandes planes para Unión Laguna en el circuito veraniego

La temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol está a la vuelta de la esquina y los Algodoneros del Unión Laguna trabajan a tope para encarar sus 66 juegos, con el objetivo de calificar a los playoffs, en una campaña que homenajeará la memoria del pitcher dominicano Frankie de la Cruz.

FECHAS DE PRETEMPORADA

En exclusiva, El Siglo de Torreón dialogó con Guillermo Murra Marroquín, presidente ejecutivo de la organización Guinda, quien reveló detalles de la próxima temporada, la cual comenzará para los Algodoneros el 21 de mayo, visitando a los Bravos de León. "Se va a jugar sí o sí. Estamos emocionados, después de tanta falta de beisbol, ya nos urge, Venimos planeando desde el 2019 esta temporada y tenemos muchas ganas. La pretemporada iniciará el lunes 12 de abril, probablemente traigamos algunos pitchers un poco antes; Omar Malavé llegará el 6 ó 7 de abril y estamos ansiosos de que se cante el "Playball" aquí en La Laguna", comenzó Murra la charla, con una sonrisa en el rostro.

La campaña 2021 presentará novedades en el equipo, pero también en el estadio de la Revolución, que luce una cara más moderna: "se remodelaron los vestidores, que quedaron preciosos, por fin se van a estrenar, igual el bar a nivel terreno de juego, los cuales hicimos con mucho cariño. También agregaremos unas jaulas de bateo para que nuestra gente pueda practicar. En el pasto aplicamos una semilla que utilizan en campos de Ligas Mayores y va quedando muy bien, va a estar en perfectas condiciones y en el tiempo indicado. No hemos dejado de trabajar todos los días en el estadio para que esté impecable", describió.

El campo de entrenamientos de pretemporada será establecido en Torreón y se esperan alrededor de 60 peloteros para buscar su lugar en el roster Guinda, en su mayoría peloteros jóvenes, pretendiendo que el equipo siga siendo el de menor promedio de edad en la LMB. Un escaparate para buscar ganarse un puesto, serán los juegos de pretemporada: "ya tenemos confirmado que vamos a estar jugando con Saltillo, Durango, Monclova, principalmente. Casi es un hecho que habrá Copa Gobernador, en el año 2020 estaba programada en Saltillo, probablemente se respete esa sede", afirmó el directivo.

NÚMERO RETIRADO

Sin duda, una noticia que sacudió al equipo lagunero, fue el inesperado fallecimiento del pitcher dominicano Frankie de la Cruz, a quien "Memo" conoció muy bien y se dio cuenta de su valía en el clubhouse del Unión Laguna: "apenas había sido su cumpleaños 37 y nos tomó por sorpresa. Muy lamentable. Era la persona más alegre, era quien prendía el vestidor, a quien la afición veía como el ícono de nuestro equipo. Cuando empezamos la planeación para la temporada 20, que finalmente no se pudo jugar, empezamos con Frankie y a ver quién más, él era el primero en la lista. Dios lo tenga en su gloria. Es una pérdida muy difícil de sustituir en lo deportivo, pero como persona, es imposible reemplazarlo. Vamos a trabajar para traer gente de su calidad, pero a quien vamos a extrañar es al ser humano".

Murra dio a conocer que Frankie de la Cruz será objeto de "diversos homenajes. En la segunda serie en casa vamos a retirar su número (36) para honrar su legado, porque aunque solamente lanzó un año aquí, dejó huella, prueba de ello es que todo el mundo del beisbol estuvo muy consternado por su muerte. La idea es traer a su familia para que viva esa ceremonia de retirar su número, estamos viendo todo el tema de vuelos, sería muy bonito que la familia pudiera estar aquí", adelantó.

REFUERZOS

El tiempo apremia y obliga a los directivos Guindas a tratar de superar rápido la pérdida de Frankie, por lo que de inmediato firmaron al zurdo James Russell, quien encabezaría la rotación de abridores: "trajimos a Russell, con buena experiencia en Grandes Ligas. Esto tiene que seguir y mi compromiso con la afición es armar un equipo competitivo, cuyo primer objetivo es entrar a playoffs, así que no podemos parar y la mejor manera de homenajear a Frankie es traer a gente que a él mismo le cause ilusión al vernos desde arriba. Trajimos a Russell y estamos viendo al menos a un par de pitchers de nivel top, a los que debemos estar anunciando en los próximos días".

"Ya trajimos a Adrián Tovalín, a Rafael Pineda que vamos a ver cómo se desenvuelve porque viene de una lesión, pero nos afirman que está completamente recuperado y puede ser una gran sorpresa, viene de los Acereros de Monclova, igual que Alberto Leyva, es estrella aunque apenas tiene 24 años, tenemos más pitcheo con Aldo Montes y Jordan Guerrero, además de bateadores como Nick Torres, "Panchito" Hernández, regresa Michael Choice y Alejandro Flores, son peloteros que estamos seguros, pueden ayudarnos a ser un equipo de playoffs", añadió.

NO VIENE CRENSHAW

Antes de iniciar la temporada 2020, los Algodoneros firmaron a Dustin Crenshaw para que regresara a la organización que lo trajo al beisbol mexicano. El californiano estaba contemplado para jugar la próxima campaña, pero optó por permanecer al lado de su familia, hasta que no haya riesgos sanitarios: "él optó por quedarse en casa. Sigue perteneciendo a nuestro equipo, no sabemos si se va a animar a jugar durante las próximas semanas, pero por lo pronto no podemos parar, por lo que los abridores al día de hoy, en cuanto a extranjeros, serían Russell, Jurrjens y probablemente Jenrry Mejía, a quien nosotros tenemos contemplado como cerrador, pero en Dominicana durante el invierno abrió juegos y lo hizo muy bien, así que en un momento dado, podríamos considerarlo para ese rol, además de otros dos estrellas más, estamos esperando cortes en los rosters de Ligas Mayores, Omar Malavé también ha visto gente y estamos en eso. El cubano Jesús Manso llegará como coach de pitcheo junto al "Caballo" Heredia y entre todos estamos viendo las opciones para el equipo", afirmó.

PÚBLICO EN EL ESTADIO

Hay optimismo en la directiva lagunera, en cuanto a la posibilidad de contar con afición en su estadio durante la temporada 2021, para lo que ya exploran posibilidades: "hemos tenido acercamientos con el gobernador Miguel Riquelme y hasta hoy, la cosa pinta bien, en parte porque Santos ha hecho bien las cosas, siguiendo los lineamientos que le propuso el estado, creo que si el semáforo, que es lo principal, lo permite, podremos tener aficionados, pero hay que cuidarnos, ir día a día, no confiarnos en Semana Santa, para tener afición", adelantó.

"Había venta de boletos individuales. Hay quien se confundió porque en Saltillo anunciaron que solamente dejarían entrar a abonados de Saraperos, pero nosotros confiamos en que podremos ofrecer boletos para cada día. Tenemos a quienes compraron su abono 2020 y dimos la opción de mantenerlo o les regresábamos su dinero, prácticamente todos decidieron quedarse con su abono y ya lo tienen para 2021, pero confiamos en que además, la gente pueda comprar sus boletos día a día. Hoy, si tuviera que hacer una apuesta, creo que podríamos admitir entre 40 y 50 por ciento de aficionados, alrededor de 3 mil 400 personas".

MENSAJE

"Memo" Murra envió a través de El Siglo, un mensaje a los aficionados del Rey de los Deportes, que como él, ya ansían ver al Unión Laguna en el estadio de beisbol de la Revolución: "cuídense, no nos confiemos, sobre todo ahora que viene Semana Santa. Tengan confianza en que la directiva estamos trabajando desde hace quince meses para recibirlos en un estadio que es icónico, es hermoso, pero además tendrá la mejor tecnología y comodidad, nos regiremos bajo el "Protocolo Diamante" establecido por la Liga Mexicana de Beisbol. Tenemos la deuda de ser un equipo competitivo y trabajamos para dar una grata sorpresa en esta temporada. Los esperamos con muchas ganas", sentenció.

Line up tentativo

Nick Torres JI

Missael Rivera SS

Francisco Rivero 3B

Michael Choice JD

Isaías Tejeda B

Bryan Aragón 1B

Ciro Norzagaray 2B

Francisco Hernández JC

Adrián Gutiérrez C