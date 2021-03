Piden partidos cumplir con convocatoria en San Pedro

Simpatizantes de Morena, PT y UDC, del municipio de San Pedro, pidieron que no se cometan los mismos errores de la pasada elección, imponiéndoles candidatos, por lo que exigieron que se cumplan cabalmente con la convocatoria.

Incluso en el exhorto mencionaron directamente el delegado de Morena en Coahuila, Tanech Sánchez a que, no vuelva a transgredir los principios del partido que son, no mentir, no robar y no traicionar, ya que en la pasada elección, al menos en San Pedro quedo muy claro lo que pasa cuando se llega a la imposición, pues se pudo obtener el triunfo, pero lamentablemente por las malas decisiones no fue así

"Nuestro partido de encuentra fracturado tal vez, pero no destruido y destrozado como muchos quisieran verlo, pero sabemos que si usted, toma la mejor decisión y considera a las bases militantes y simpatizantes verdaderos, saldremos victoriosos en esta elección", dice el documento que se dio lectura en la rueda de prensa a la que se convocó.

Los militantes de las tres agrupaciones políticas, manifestaron que pese a la cancelación de la coalición "Juntos Haremos Historia por Coahuila" o de las fracturas, que hay en Morena se encuentran listos para la contienda electoral, pues apoyarán a el o la candidata que resulte seleccionado, pero con legalidad.

"Pedimos que se considere lo que cita la convocatoria basada en el punto número dos donde establece que se elegirá al candidato a una evaluación previa del mismo, haciendo así de forma notoria de apoyar al que mejor este posicionado o posicionada y basándonos en los principios básicos de nuestro partido".

"Queremos hacer notoria esta petición ya que debido a que nuestros adversarios, en base a artimañas nuestros echaron a bajo la coalición y por temor a perder en la mayoría de los distritos y municipios. Exigimos que se hagan las cosas bien, pues somos uno de los primeros municipios que tomamos la decisión de estar unidos como izquierda y apoyar a quien salga como candidata o candidato"

Hicieron énfasis de la disposición de trabajar en conjunto con UDC y PT, pues si bien no se formalizó la coalición están convencidos que, "Si podemos hacer historia por nuestro municipio, trabajaremos hombro a hombro hasta lograr grandes cambios".

Los convocantes dieron a conocer que del 25 al 29 de marzo es el periodo de registros de los candidatos de Morena y según manifestaron ayer todavía no se definía nada.