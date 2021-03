Coahuila, en semáforo epidemiológico verde

El Gobierno federal finalmente colocó al estado de Coahuila en el color verde del Semáforo Epidemiológico, esto de acuerdo con la Métrica de Riesgo para los Indicadores Federales.

Así lo informó el propio Gobierno estatal mediante un comunicado de prensa, en el que se indicó que las autoridades federales determinaron que Coahuila pasara del Semáforo Epidemiológico amarillo al verde, lo que, según las propias autoridades estatales, ha derivado de las diversas acciones de ordenamiento y seguimiento a los riesgos sanitarios y de parte de los Subcomités Técnicos en las cinco regiones del estado.

No obstante, el gobernador Miguel Riquelme llamó a la población a que no se relajen las medidas de prevención; además afirmó que de parte de las autoridades no habrá acciones precipitadas respecto a la reactivación de actividades sociales que representen amenazas a la salud pública y en el contexto de posibles contagios del COVID.

"Ya hemos liberado diversas actividades y el verde únicamente nos refuerza para poder tomar otro tipo de decisiones: Aumentar aforos donde así lo defina el Subcomité de Salud en cada una de las cinco regiones… No nos vamos a precipitar por el semáforo en verde, vamos a seguir cuidando el estatus de los indicadores que tiene hasta ahora Coahuila".

Además precisó que las definiciones que se han tomado respecto a los aforos en hoteles, restaurantes y otros giros no serán modificadas, esto ante la cercanía de la Semana Santa y en tanto no se tengan mayores avances respecto al proceso de vacunación.

Hasta ayer jueves la ocupación hospitalaria de personas enfermas por el SARS-CoV-2 era del 10 por ciento a nivel estatal, esto en el contexto de una baja en los contagios, hospitalizaciones y fallecimientos desde hace semanas.