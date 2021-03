Presentan programa para prevenir actos de corrupción en Gómez Palacio

La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en el Estado de Durango presentó el Programa de Prevención de Posibles Actos de Corrupción relacionados al proceso electoral 2020-2021 en el municipio de Gómez Palacio.

"Esta reunión obedece a replicar una que tuvimos en la ciudad de Durango, consiste en que nosotros como Fiscalía hicimos una propuesta en el seno del Sistema Estatal Anticorrupción para que nos ocupáramos de lo que es esta etapa electoral. La Fiscalía tiene bajo su responsabilidad entre otros el delito de peculado", dijo el fiscal, Héctor García Rodríguez.

Señaló que este delito no es más que la distracción de bienes públicos a beneficio de particulares. "Ahora con una etapa electoral esto se va a agudizar y poder generar con una mayor intensidad. La lógica es que no permitamos que ocurra, que busquemos los mecanismos para inhibir este tipo de conductas y que todos los servidores públicos y aquellos que les dé la tentación de meter la mano donde no debe, lo piensen dos veces", recalcó García Rodríguez.

Aseguró que la Fiscalía Anticorrupción estará atenta y que en caso de registrarse, se investigará y se llegará hasta las últimas consecuencias.

"Este es un trabajo que consideramos debe complementar a los llamados delitos electorales, si bien el peculado no lo es, estamos hablando de una conducta que se va a poder potencializar en esta etapa", detalló.

La contralora Rosa Anabel Rangel Rocha fue la encargada de dar la bienvenida en representación de la alcaldesa Marina Vitela al fiscal Anticorrupción, manifestando la disposición del Gobierno municipal de colaborar en todo lo posible en la prevención de delitos electorales, "estamos en la misma sintonía, en el mismo canal", afirmó.