Pandemia posiciona a agencias de viaje

Las agencias de viajes se enfrentaron a una drástica caída con el aumento del servicio por internet, al grado de que se especuló sobre su desaparición, pues los usuarios podían armar sus paquetes de hospedaje y traslado desde una computadora, sin embargo, la pandemia por COVID-19 les ofreció una oportunidad de demostrar que los beneficios del contacto directo y el servicio personalizado.

Marisela Castro Segovia, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) Coahuila, dijo que la contingencia sanitaria implicó muchos cambios y sin duda las cosas ya no volverán a un modelo tradicional, pero indicó que muchas lograron volverse aliadas de los clientes y llevarles de la mano en el viaje.

"Cuando las otras no respondieron, nosotros fuimos quienes estuvimos ayudando a todas aquellas personas que se quedaron varadas, aunque no fueran nuestros clientes, eso fue muy importante, muchas veces dijeron que las agencias tradicionales iban a desaparecer, pero en esta pandemia se vino a dar cuenta la gente de que necesitan algo personalizado, no sólo que te lleven de llamada en llamada sino que sea un trato personalizado, que te atienda día y noche", comentó.

Señaló que, en el marco de la Semana Santa, el objetivo es que la derrama económica se quede en el estado, por lo que se ha hecho una fuerte promoción en los Pueblos Mágicos y sí ha habido mucho interés de visitarlos, aunque siguen siendo solicitados los destinos de playa, como son Cancún y Mazatlán, especialmente éste último es el de mayor demanda de los laguneros.

"La gente está muy interesada en viajar, fue un año muy difícil el año pasado, entonces sí hay mucho entusiasmo de viajar familias completas", comentó.

Refirió que Coahuila está preparado con certificaciones en agencias de viajes, tour operadores, por lo que se cuenta con todos los protocolos necesarios para recibirlos y cuidar la salud de los visitantes y de los colaboradores.

Castro Segovia dijo que durante la pandemia por COVID-19 se aprovechó la suspensión que sufrió el turismo para recibir capacitaciones y certificarse en los temas de seguridad y sanidad, por lo que este año hay una buena perspectiva para la Semana Santa.

La presidenta de la AMAV dijo que del 27 al 30 de mayo del presente año se tiene contemplada la Convención Nacional de Agencias de Viajes, que se realizará en la ciudad de Saltillo, con la asistencia de aproximadamente 350 personas, entre mayoristas y agencias de viajes nacionales e internacionales, por lo que se tendrá la oportunidad de hacer alianzas en términos del servicio turístico.