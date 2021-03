Guerreros trabajan en errores y ajustan su estrategia

El plantel de los Guerreros del Santos Laguna continúa con su preparación rumbo al duelo del próximo domingo 4 de abril ante las Chivas Rayadas del Guadalajara, manteniendo los albiverdes la intensidad, a pesar de la pausa por la Fecha FIFA.

Los dirigidos por Guillermo Almada realizaron ayer un entrenamiento matutino en su cuartel general, el Territorio Santos Modelo, donde ajustan la estrategia a utilizar en contra del Rebaño, además de afinar los detalles que les han costado puntos durante jornadas anteriores. El equipo albiverde tiene una amplia ventaja sobre los tapatíos, quienes ocupan la antepenúltima posición de la tabla general, pero ello no es motivo suficiente para que las huestes de Guillermo Almada caigan en exceso de confianza y den por conseguidos los próximos tres puntos en disputa.

SIN TRIUNFALISMOS

El atacante colombiano, Juan Ferney Otero, atendió a los representantes de los medios de comunicación mediante una conferencia de prensa virtual, en la que expresó el respeto que le tienen a su próximo rival, en el que están concentrados desde el silbatazo final del duelo ante León, del pasado domingo: "ya estamos pensando en Chivas. Es un partido muy importante para nosotros, en el que vamos a ir a buscar los tres puntos. Es el futbol, se gana y se pierde, se trabaja durante la semana. Ese partido es muy importante para nosotros, tenemos que buscar los tres puntos sí o sí, tenemos que mejorar futbolísticamente, las definiciones y para eso está el profe".

"Chivas es un equipo muy bueno. Ha tenido mal inicio pero no nos podemos confiar. Nosotros tenemos que salir por los tres puntos como lo hemos hecho en los partidos anteriores y nada, tenemos que ir allá con la cabeza fría, la mentalidad que siempre mantenemos de ganar todos los partidos. Lo trabajaremos esta semana y los compañeros me han dicho que es un equipo muy grande, que siempre ha peleado, pero ha tenido un mal arranque. Nosotros no vamos a ir allá a relajarnos porque sabemos que tienen grandes jugadores, nosotros pensamos en ganar el partido que es muy importante", añadió el cafetalero.

Respecto a los aspectos que deben mejorar los Guerreros en su futbol, para conseguir todavía mejores resultados, el sudamericano afirmó que ya se trabaja en ello y les beneficia la pausa por la Fecha FIFA: "debemos seguir mejorando los errores que hemos cometido: la tenencia y la definición. Porque hemos tenido en varios partidos para definir y no lo hemos logrado. Los equipos aprovechan eso y con una jugada te ganan el partido. Para eso está esta semana y es lo que estamos haciendo", sentenció.

MÉRITOS PROPIOS

Otero llegó como refuerzo y de inmediato se adueñó de un puesto en el once titular, ha sido testigo del crecimiento del equipo a lo largo de las jornadas y cómo han revertido las opiniones que se tenían antes de iniciar el torneo, por lo que se dijo: "contento con el trabajo que ha hecho el grupo. Al principio del torneo nadie daba un granito de arena por nosotros y hemos demostrado partido a partido. El equipo con trabajo y sacrificio, como lo viene haciendo, vamos a llegar muy lejos", visualizó.

"Tenemos un buen equipo, si Santos está allá arriba es por méritos de nosotros, el trabajo, sacrificio. Cuando no se puede jugar, se gana guerreando. Lo trabajamos todos los días, somos un equipo unido y estamos con la ilusión de clasificar. Tenemos un partido importante contra Chivas, lo estamos trabajando esta semana y Dios quiera que nos vaya bien", culminó el exjugador del Amiens francés.