Laura Pons confronta a Arturo Macías por abuso sexual

Tras el señalamiento de Laura Pons de abuso sexual por parte de Arturo Macías, se reveló un audio en donde estos dos personajes se enfrentan vía telefónica y la actriz le recrimina lo que hizo, sin embargo el conductor negó todo.

Este miércoles, el programa "Ventaneando" realizó una entrevista con la joven, quien también en redes sociales se da a conocer como edecán, en donde ella asegura que a los 17 años de edad, Macías abusó de ella en un motel.

Fue el mismo programa liderado por Pati Chapoy quien mostró este jueves la llamada que le hizo Pons a su supuesto atacante en donde le recuerda lo que hizo y por qué hasta ahora se armó de valor para denunciarlo, al menos públicamente, ya que todavía se está en la espera de que lo haga frente a las autoridades.

"Quería verte de frente y decirte que el por qué tú, cuando yo tenía 17 años me llevaste a un motel, te quisiste pasar de listo conmigo porque yo no quería ir a ese lugar", reclamó Pons con la voz entre cortada.

"Entonces es algo que me quería quitar yo de mi corazón porque es algo que con el paso del tiempo, con el paso de los años me di cuenta que estaba mal".

Ante el reclamo, el ahora exconductor del programa "Hoy", al menos hasta que se resuelva el problema, le respondió a la chica que él nunca tuvo la intensión de tener algo con ella, por lo que Pons, interrumpiéndole, le cuestionó el por qué la llevó a ese lugar (motel) siendo que ella era menor de edad.

"¿Entonces por qué me llevaste a ese lugar?, o sea, para mí, después de que yo me di cuenta, porque te dije ese día que yo no quería ir contigo, pero yo no entiendo ¿por qué me llevaste a un lugar siendo menor de edad? Sí me duele mucho, con el tiempo me dolió mucho porque me di cuenta de que fue algo malo", aseguró ella.

Tras esto, el "Turry" como así es conocido Macías en los medios de comunicación, se mantuvo negando todo lo que ella le decía.

"A un motel yo no te llevé, yo te llevé junto con todos a fiestas, a eventos, fuimos a inauguraciones", aseguró.

Durante dicha llamada, la actriz trató de que él hiciera memoria y al no conseguirlo le advirtió tener el nombre del motel que se encuentra en la vía Gustavo Baz, en el Estado de México y en donde según ella, por primera vez vio pornografía.

"Tengo el nombre y el lugar del motel a donde me llevaste, no me digas que no Arturo, tú me llevaste a un motel, ¿por qué eres así?.. No tuvimos relaciones sexuales como tal, pero me tocaste, yo no quería, o sea ni siquiera disfrutaba el que me estuvieras tocando. Era la primera vez que yo veía pornografía...", señaló.

Arturo Macías al escucharla nuevamente, le agradeció la confianza de estar platicando todo lo que le pasó, pero que su intención siempre fue buena y que nunca quiso aprovecharse de ella en ningún momento.

"A lo mejor te fuiste con otra persona, el que nada debe nada teme, yo por eso estoy platicando, estoy abierto como quieran platicar o ¿te quieres hacer fama por mí?", cuestionó el locutor de radio para después entre reclamos y molestias cortar el audio.

¿Qué le espera a Arturo Macías si es culpable?

A la espera de que Laura Pons se decida a iniciar una acusación legal contra Arturo Macías, ya que todo ha sido medios de comunicación, al conductor si es hallado culpable podría pasar de 6 a 10 años en prisión y tendría que pagar una multa.

El artículo 260 del Código Penal Federal dice que quien cometa el delito de abuso sexual, quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula.

A quien cometa este delito, se le impondrá pena de seis a diez años de prisión y hasta doscientos días multa.

Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos.

También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento.

Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.

Pero eso no es todo, ya que el Artículo 262 también se explica que: "Al que tenga cópula con persona mayor de quince años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de tres meses a cuatro años de prisión".

Laura Pons una actriz en ciernes

Originaria del Estado de México, Laura Pons se dio a conocer públicamente después de su participación en el programa de televisión de TV Azteca llamado "Todos quieren fama", el cual era conducido por Roger González.

"TQF", era un programa de talento, en donde los participantes debían demostrar sus habilidades sobre el escenario y con esto sobresalir ante los demás competidores, quienes eran juzgados por un equipo de famosos como La Chupitos, Apio y Federica Quijano, Lagrimita y Costel, entre otros más. Pero el público con sus votaciones era el que tenía la última palabra para mantener o sacar a los que buscaban fama.

En ese entonces Pons participó junto a su hermana gemela, pero al parecer no fueron del agrado de la gente y terminaron eliminadas.

Tras su participación en el programa de TV Azteca, no ha realizado nada más, se conoce que la actriz hizo pruebas en el Centro de Capacitación Artística de Televisa.

Arturo Macías voz de radio y televisión

Arturo Macías Attinger nació en la Ciudad de México y estudió comunicación en la Universidad Latinoamericana.

Apodado como "El Turry" inició su carrera a los 14 años como asistente de producción, pero se ha enfocado más en la locución de radio. Entre las estaciones en las que ha laborado se encuentran 97.7 de Radio Centro, donde fue la voz oficial durante 17 años.

Actualmente trabaja en la estación de radio por internet "Pop FM", la cual le ha brindado todo su apoyo en redes sociales.