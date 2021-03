Piden simpatizantes que no se imponga a candidatos de Morena en Coahuila

Simpatizantes de Morena, PT y UDC, del municipio de San Pedro, pidieron que no se cometan los mismos errores de la pasada elección, imponiéndoles a los candidatos, por lo que exigieron que se cumplan cabalmente con la convocatoria emitida para la selección de los aspirantes a las diputaciones, a alcaldes y regidores.

Incluso en el exhorto mencionaron directamente el delegado de Morena en Coahuila, Tanech Sánchez a que, no vuelva a transgredir los principios del partido que son, no mentir, no robar y no traicionar, ya que en la pasada elección al menos en San Pedro quedo muy claro lo que pasa cuando se llega a la imposición, pues se pudo obtener el triunfo, pero lamentablemente por las malas decisiones no fue así.

“Nuestro partido se encuentra fracturado tal vez, pero no destruido y destrozado como muchos quisieran verlo, pero sabemos que si usted, toma la mejor decisión y considera a las bases militantes y simpatizantes verdaderos, saldremos victoriosos en esta elección”, dice el documento que se dio lectura en la rueda de prensa a la que se convocó.

Los militantes de las tres agrupaciones políticas, manifestaron que pese a la cancelación de la coalición “Juntos Haremos Historia por Coahuila” o de las fracturas, que hay en Morena se encuentran listos para la contienda electoral, pues apoyarán a el o la candidata que resulte seleccionado, pero con legalidad.