Priistas en Lerdo apuestan por la estructura del partido

Roberto Padilla Márquez, delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en Durango, Arturo Yáñez Cuéllar, secretario de Organización del Comité Directivo Estatal del PRI y Juan José Carrillo, presidente del PRI en Lerdo, anunciaron en rueda de prensa que celebran el regreso de dos personajes de la política lerdense a las filas del PRI y también auguraron que los exalcaldes de Lerdo que se fueron a Movimiento Ciudadano "se van solos", es decir, sin apoyo de la militancia.

Celebraron el regreso al PRI de la ex diputada federal María del Socorro Espinoza y del ex dirigente municipal del tricolor Antonio Cossio, que habían abandonado al partido.

En Lerdo van: Susy Torrecillas como candidata del tricolor a través de la coalición Va Por México, Va Por Durango, por el Distrito 13, Luly Martínez por el Distrito 03 federal y Anahi Regis por el distrito 09.

Los ex alcaldes priístas, Carlos Aguilera, Roberto Carmona y María Luisa González Achem, irán por Movimiento Ciudadano a contender por los Distritos 13 local, 03 federal y (se asegura al interior del MC) que por el 09 local, respectivamente.

"Coquis y Toño son gente importante nuestro partido y celebramos mucho este reencuentro, destacamos que estamos aquí los que tenemos convicción", dijo Roberto Padilla Márquez, delegado del CEN del PRI en Durango.

Arturo Yáñez Cuéllar, secretario de Organización del Comité Directivo Estatal del PRI, dijo que muchas de las veces cuando se es candidato se olvida que el PRI es una institución de estructuras "cuando se va un personaje a otro partido se va solo, como ciudadano, no se lleva la estructura, no se lleva la institución, en este caso los priístas que estamos dentro nos encargamos de mantener las estructuras. Esta campaña que se avecina va hacer una campaña de estructuras y esa es la diferencia que hay con otros partidos políticos que buscan nombre pero que lamentablemente no tienen la estructura que tiene el PRI", aseguró.

También dijo que en el caso de los exalcaldes les ganó el interés personal: "Vemos que les gana la pasión personal y la obsesión de ser candidatos".