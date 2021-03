¿Quién es Arturo Macías, acusado de abuso sexual por Laura Pons?

Después de que Arturo Macías fuera acusado de abuso sexual por parte de una joven actriz Laura Pons, el programa Hoy, donde colaboraba, decidió suspenderlo hasta que se aclare su situación legal.

Fue en el programa Ventaneando en donde la actriz y edecán, como así se da a conocer en su cuenta de Instagram, señaló al conductor como la persona que abusó de ella cuando tenía 17 años de edad. Pero ¿quiénes son estas dos personas y qué han hecho dentro de la farándula mexicana?, aquí te lo decimos:

Laura Pons una actriz en ciernes

Originaria del Estado de México, Laura Pons se dio a conocer públicamente después de su participación en el programa de televisión de TV Azteca llamado Todos quieren fama, el cual era conducido por Roger González. "TQF", era un programa de talento, en donde los participantes debían demostrar sus habilidades sobre el escenario y con esto sobresalir ante los demás competidores, quienes eran juzgados por un equipo de famosos como La Chupitos, Apio y Federica Quijano, Lagrimita y Costel, entre otros más. Pero el público con sus votaciones era el que tenía la última palabra para mantener o sacar a los que buscaban fama.

En ese entonces Pons participó junto a su hermana gemela, pero al parecer no fueron del agrado de la gente y terminaron eliminadas. Tras su participación en el programa de TV Azteca, no ha realizado nada más, se conoce que la actriz hizo pruebas en el Centro de Capacitación Artística de Televisa.

Arturo Macías voz de radio y televisión

Arturo Macías Attinger nació en la Ciudad de México y estudió comunicación en la Universidad Latinoamericana. Apodado como "El Turry" inició su carrera a los 14 años como asistente de producción, pero se ha enfocado más en la locución de radio.

Entre las estaciones en las que ha laborado se encuentran 97.7 de Radio Centro, donde fue la voz oficial durante 17 años.

Actualmente trabaja en la estación de radio por internet Pop FM, la cual le ha brindado todo su apoyo en redes sociales.

Mientras que el programa donde colaboraba con Galilea Montijo, Arath de la Torre, Andrea Legarreta, Raúl Araiza, entre otros decidió apartarlo hasta que se aclaré su situación legal.

Laura Pons y su historia de abuso sexual

Fue a través del programa Ventaneando que Laura Pons contó cómo, según ella, sufrió abuso sexual a manos del también conductor y detalló que planea en breve interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

"Tuve un abuso sexual de parte del locutor Arturo Macías. Mi familia y yo lo conocimos en una Expo de XV años. En ese tiempo mi familia estaba vulnerable económicamente y él apoyó a mi familia dándoles algunos productos de la radio, discos, material para que mi familia los vendiera y saliéramos adelante, detalló.

Tras esto, la actriz relató que Macías la invitó a salir para comer y luego ir cine, y que hasta le pidió permiso a sus padres, ya que ella era menor de edad, sin embargo, el ahora señalado al momento de que había conseguido que la dejaran salir, cambió los planes y la llevó a un motel.

"Como dicen por ahí, nada es gratis en esta vida", comentó. "Me dijo 'vamos a comer y al cine como amigos a pasar un rato'. Yo dije 'está bien'. Mis papás, me pregunto yo, cómo me dejaron ir con él. Tenía 17 años, era menor de edad. Dentro de su auto me dijo: 'Mejor vamos a otro lado a pasarla bien'".

Cuando llegaron al lugar donde supuestamente él abusó de ella, Pons relató cómo sucedieron los hechos y como ella no sabía nada de temas sexuales se asustó mucho al ser desvestida y al ver, por primera vez, a un hombre desnudo delante de ella.

"Yo le dije: 'Arturo no quiero ir'. Yo me sentía asustada, se quitó la ropa, en un momento me desvistió por completo... Era la primera vez que yo veía a un hombre desnudo. Él se metió a un jacuzzi, me metí con él porque me insistió. Estado ahí se empezó a masturbar, yo no sabía nada de sexualidad a esa edad. Para mí, sí era quedarme en shock, era una pesadilla.

"Nos salimos del jacuzzi y había una cama. Se fue a la cama, me empezó a abrazar y a tocar. Sacó un condón y me dijo: 'Quítate todo'. Yo no me quité nada, pero se puso el condón, prendió la televisión y me puso pornografía. Me hizo sexo oral, pero no me penetró. Sentía vergüenza, terror, me sentía apantallada porque era Arturo Macías y a mí ni quien me pele", aseguró la actriz para la cámara del programa de Tv Azteca. Ante la pregunta directa que si pensaba realizar una denuncia en forma ante la fiscalía, ella dijo que sí quiere hacerla.

A través de su cuenta de Instagram, Pons relató brevemente lo ocurrido: "Sabes que cometiste un error", le dice a Arturo Macías, y reconoce que si antes no dijo nada fue por "cobarde" y porque sentía vergüenza. Arturo Macías niega acusación de abuso sexual Arturo Macías se defendió y negó dichas acusaciones a través de un mensaje en Instagram.

"Muchas gracias a todos por sus mensajes, lo que comentan de mi es falso, yo respeto mucho a las mujeres en todo momento. Legalmente pronto les daré una postura y respuesta a este caso. Y bienvenidos todos sus comentarios al respecto".