Entra Coahuila al semáforo epidemiológico verde

El estado de Coahuila finalmente entró al semáforo verde epidemiológico y de acuerdo con la métrica de Riesgo para los Indicadores Federales, así lo informó este jueves el propio gobernador de la entidad, Miguel Riquelme.

Mediante comunicado de prensa el mandatario señaló que las autoridades federales determinaron que Coahuila pase del Semáforo Epidemiológico “Amarillo” al “Verde”, lo que se ha derivado de las diversas acciones de ordenamiento y seguimiento a los riesgos sanitarios de parte de los Subcomités Técnicos en las cinco regiones del estado.

VER MÁS: Llama alcalde de Torreón a respetar orden en proceso de vacunación COVID

No obstante, Miguel Riquelme llamó a la población a que no se relajen las medidas de prevención, además afirmó que de parte de las autoridades no habrá acciones precipitadas respecto a la reactivación de actividades sociales que representen amenazas a la salud pública y en el contexto de posibles contagios del COVID-19.

“Ya hemos liberado diversas actividades y el Verde únicamente nos refuerza para poder tomar otro tipo de decisiones: Aumentar aforos donde así lo defina el Subcomité de Salud en cada una de las cinco regiones”.

Actualmente la ocupación hospitalaria de personas enfermas por el virus es del 10 por ciento, esto en el contexto de una baja en los nuevos contagios.

VER MÁS: Detallan arranque de vacunación contra el COVID en Torreón

Cabe señalar que el próximo sábado arranca además el proceso de vacunación en los adultos mayores en Torreón, en el marco también de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador.