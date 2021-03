Programa Hoy deja fuera a Arturo Macías tras acusación de abuso a Laura Pons

Luego de que la tarde de este miércoles a través de una entrevista, la actriz Laura Pons acusara al locutor Arturo Macías de haberla violado cuando ella tenía 17 años, el programa Hoy en el que actualmente labora, lo ha suspendido.

A través de un breve comunicado difundido en sus redes sociales, el matutino de Televisa dio a conocer la noticia sin dar más detalles.

"Ante la acusación hecha por Laura Pons y mientras las autoridades dictaminan, Arturo Macías queda provisionalmente suspendido de la producción de HOY", se lee en el breve mensaje.

Hasta la noche de este miércoles Macías no se ha pronunciado en sus redes. Su última publicación la hizo al mediodía y fue un mensaje publicitario.

Laura Pons revela su pesadilla

Fue a través del programa Ventaneando que Laura Pons contó cómo, según ella, sufrió abuso sexual a manos del también conductor y detalló que planea en breve interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

"Tuve un abuso sexual de parte del locutor Arturo Macías. Mi familia y yo lo conocimos en una Expo de XV años. En ese tiempo mi familia estaba vulnerable económicamente y él apoyó a mi familia dándoles algunos productos de la radio, discos, material para que mi familia los vendiera y saliéramos adelante", detalló.

Tras esto, la actriz relató que Macías la invitó a salir para comer y luego ir cine, y que hasta le pidió permiso a sus padres, ya que ella era menor de edad, sin embargo, el ahora señalado al momento de que había conseguido que la dejaran salir, cambió los planes y la llevó a un motel.

"Como dicen por ahí, nada es gratis en esta vida", comentó. "Me dijo 'vamos a comer y al cine como amigos a pasar un rato'. Yo dije 'está bien'. Mis papás, me pregunto yo, cómo me dejaron ir con él. Tenía 17 años, era menor de edad. Dentro de su auto me dijo: 'Mejor vamos a otro lado a pasarla bien'".

Cuando llegaron al lugar donde supuestamente él abusó de ella, Pons relató cómo sucedieron los hechos y como ella no sabía nada de temas sexuales se asustó mucho al ser desvestida y al ver, por primera vez, a un hombre desnudo delante de ella.

"Yo le dije: 'Arturo no quiero ir'. Yo me sentía asustada, se quitó la ropa, en un momento me desvistió por completo... Era la primera vez que yo veía a un hombre desnudo. Él se metió a un jacuzzi, me metí con él porque me insistió. Estado ahí se empezó a masturbar, yo no sabía nada de sexualidad a esa edad. Para mí, sí era quedarme en shock, era una pesadilla.

"Nos salimos del jacuzzi y había una cama. Se fue a la cama, me empezó a abrazar y a tocar. Sacó un condón y me dijo: 'Quítate todo'. Yo no me quité nada, pero se puso el condón, prendió la televisión y me puso pornografía. Me hizo sexo oral, pero no me penetró. Sentía vergüenza, terror, me sentía apantallada porque era Arturo Macías y a mí ni quien me pele", aseguró la actriz para la cámara del programa de TV Azteca.

Ante la pregunta directa que si pensaba realizar una denuncia en forma ante la fiscalía, ella dijo que sí quiere hacerla.