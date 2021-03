Fomenta la cocina española en La Laguna

La joven lagunera, Cristina Bada Castro, se ha abierto camino en la gastronomía y hoy en día cuenta con su propio restaurante.

Cristina contó en entrevista para Rostros que nació en Torreón, sin embargo, al cumplir los cinco años se fue a visita a Santander, España.

"He vivido entre La Laguna y Santander, la familia de mi padre es de allá. Tuve una niñez muy bonita, siempre he contado en el apoyo de mis padres y hermanos".

Comentó Bada Castro que su papá fue quien la motivó a que estudiara para chef, y hoy en día le agradece haberla encaminado en esa profesión.

" Mi gusto por la gastronomía empezó por mi padre que me animó a volver a España a estudiar para ser chef, fue entonces que ingresé a la Escuela de hostelería de Cantabria y luego al Basque Culinary".

Recordó Cristina que lo primero que llegó a preparar siendo muy chica fueron unas deliciosas croquetas de atún.

"Mi abuela Araceli, la madre de mi padre, era súper buena cocinera y en mi familia eso siempre ha sido muy importante y siempre hacia croquetas, por eso aprendí".

Bastante emocionada, Bada Castro reveló las satisfacciones y los retos que ha enfrentado al dedicarse a la gastronomía.

"La cocina me ha otorgado demasiadas bendiciones. Mis padres que me animaron a regresar a México, tras radicar en España, a abrir mi restaurante y demostrar que la cocina española es tradicional y única; tener tu propio negocio, que es mi restaurante llamado Besaya, cocina de autor, es la prueba más difícil, pero a lo largo del camino cada empleo que tenido me ha ido preparando".

Al preguntarle su definición de sazón, Cristina Bada Castro lo definió como, "algo que se da natural y también por lógica, cada plato lleva un razonamiento y un resultado".

Por último, Cristina comentó cuál es el ingrediente que nunca falta en su cocina y cuáles son los que evita.

"El mejor ingrediente siempre va ser el aceite de oliva y lo que jamás utilizó son cosas ultra procesadas, lo menos congeladas que se puedan conseguir los alimentos y siempre me valgo de productos de calidad".

