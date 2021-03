Toros de Torreón dan la sorpresa en la LBE

- Con su récord de 3 victorias y solamente 1 derrota, pero sobre todo, jugando un baloncesto dinámico y certero, los Toros de Torreón son la sorpresa en la actual temporada 2021 de la Liga de Basquetbol Estatal (LBE) de Chihuahua.

BASQUETBOL DINÁMICO

El equipo lagunero, anteriormente conocido como Industriales, cambió su nombre de batalla y al parecer, cambió también su fisionomía por completo, ya que pasaron de ser un equipo al que se le complicaba demasiado el obtener victorias, a ser un conjunto muy competitivo que sabe ganar y que le compite a cualquier rival. Los Toros se han mantenido en Chihuahua desde el inicio de temporada, debido a la modalidad de "Burbuja" que adoptó la LBE para esta campaña 2021.

Aunque no tuvieron mucho tiempo para llevar a cabo su pretemporada, que fue de apenas once días, los jugadores asimilaron bien el sistema de juego planteado por el head coach, Sebastián Sucarrat, quien ha sido pieza clave en el buen rendimiento del equipo. Por su parte, Jorge Ocampo ha lucido también con su labor como preparador físico, ya que en la duela se plasma un equipo que está todo el tiempo en movimiento, sin acusar cansancio en ningún momento, lo que les complica la vida a los rivales. Los Toros le quitaron el invicto a los Centauros de Chihuahua, uno de los equipos favoritos a luchar por el campeonato.

EXCLUSIVA

En exclusiva para El Siglo, el coach Sucarrat expresó su satisfacción por el nivel de juego que ha mostrado su equipo y su capacidad para sobreponerse a desventajas: "más allá del nivel físico, creo que lo que más me ha sorprendido de mi equipo es el nivel psicológico, el nivel mental. Son chicos muy inteligentes que entienden a la perfección y se ajustan de inmediato a los planes y las estrategias de juego, esa es un arma muy importante que tenemos y quizá físicamente somos el equipo con menos altura, pero sí tenemos mucha inteligencia y eso nos ayuda a solventar esa carencia de altura", sentenció.

La marca de 3 victorias y solamente 1 derrota tiene al equipo en el segundo lugar del standing y eso ilusiona a Sucarrat, pero mantiene los pies en la tierra y acepta que aún falta mucho camino por recorrer, al estar por iniciar la segunda vuelta de la temporada: "estoy muy feliz por el récord que tenemos, pero todavía no hemos logrado nada, buscamos primero la clasificación, necesitamos cumplir los objetivos que nos pusimos como equipo, el principal es la regularidad y estamos enfocados en eso, para luego ganar posiciones o la calificación; vivimos un momento muy bueno, pero todavía falta un montón para que nuestros objetivos sean una realidad", añadió el pampero que tomó al equipo de La Laguna, a finales de la temporada anterior.

SE LA JUEGA

Teniendo aún la posibilidad de sumar a otro elemento extranjero, al coach de los Toros no le interesa por lo pronto reforzar la plantilla, pues tiene plena confianza en sus jugadores actuales: "cuando armamos este equipo, lo pensamos así, decidimos que éste es nuestro equipo y no creo en este momento o en algún otro traer un extranjero, porque la realidad está mostrando que no lo necesitamos y además, como equipo estamos tratando de desarrollar talento mexicano y sería muy injusto de nuestra parte el traer a un extranjero que los tapen. Salvo que sea de suma urgencia o pase algo extraordinario, traeríamos a un jugador, pero en este momento ni lo pensamos, creo en nuestros once jugadores", afirmó.

Finalmente, Sebastián envió un mensaje a los laguneros fanáticos del "Deporte Ráfaga": "gracias por su apoyo, lo estamos sintiendo día a día mediante las redes sociales. Es una pena no tenerlos aquí con nosotros, jugar con ustedes, pero este grupo de chicos está dando el máximo para que la ciudad se sienta bien representada, así que a toda la gente de La Laguna, gracias por ese apoyo y espero que nos podamos ver pronto, festejando juntos", culminó.

2 PARTIDOS disputarán los Toros durante el próximo fin de semana, ante Soles y los Potros.