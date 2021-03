Acusan desorganización en vacunación en Matamoros

El titular de la Jurisdicción Sanitaria VI en La Laguna de Coahuila, Juan Pérez Ortega, señaló desorganización en la estrategia de vacunación contra el COVID-19 en el municipio de Matamoros, pues asegura que en algunos ejidos se han registrado aglomeraciones de personas adultas mayores y en otros casos ha habido "tiempos muertos" sin vacunar porque "no llega la gente, porque no los convocaron y en ese momento les están hablando, les ha estado fallando su padrón".

La vacunación en Matamoros se programó del 20 al 25 de marzo en nueve sedes y la meta de aplicación es de 10 mil biológicos de la farmacéutica Sinovac. Con la cabecera municipal arrancan este día, pero hasta ayer, el jefe jurisdiccional comentó que no conocían el padrón de beneficiarios ni tampoco la ubicación de los módulos de vacunación.

"Nosotros por eso quisiéramos saber el padrón de la gente a vacunar en Matamoros cabecera, en estos momentos (ayer) no lo sabemos, pues para coordinarnos mejor, insisto, Secretaría de Salud está en la mejor disposición de apoyarlos en logística y no solo en la aplicación de la vacuna, hasta estos momentos no sabemos cuántas dosis se van a poner en cabecera Matamoros ni cuáles serán los sitios donde se van a aplicar", comentó.

En días anteriores arrancó el proceso de vacunación con la población que habita en comunidades como Flor de Mayo, Congregación Hidalgo, El Consuelo, Santo Niño Aguanaval, Petronilas, Vicente Guerrero, San Antonio del Coyote, Hormiguero y 20 de Noviembre. Pérez Ortega también destacó que al menos en estas zonas de Matamoros no se contó con la presencia de ambulancias y personal médico para atender Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), es decir, reacciones adversas. "Ellos se comprometieron a que pondrían ambulancias y personal médico, pues para atender los efectos secundarios o ESAVI que se pudieran presentar por la aplicación de la vacuna, no se ha cumplido con ese rubro, en las comunidades donde se ha vacunado no ha llegado ambulancia".

El funcionario dijo que lo anterior es necesario, ya que esta semana hubo dos eventos en la comunidad 20 de Noviembre donde se requería la atención médica, además de que un adulto mayor ameritaba un traslado a una institución de salud.