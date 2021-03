Complace Joshua a sus fans con nuevas rolas

Después de generar expectativa y emerger como uno de los artistas más emocionantes del 2021, el cantautor, multiinstrumentista y actor Joshua Bassett estrenó su muy esperado EP.

Para celebrar el lanzamiento, recién compartió el video musical del nuevo sencillo Telling Myself.

Respecto al EP, Joshua comentó en un comunicado, "Mi EP debut es una montaña rusa de historias y emociones. Fue escrito en un lapso de dos años, por lo que cada canción representa un capítulo diferente de mi vida reciente. Se trata del desorden de las relaciones, el ir y venir de enamorarse y desenamorarse, y cómo esas historias de alguna manera se unen en un caos cohesivo."

El álbum inicia con el piano de Sorry, en donde Joshua canta "She said, 'You'll be sorry when you left me, cause I'm the best thing that you aren't ever gonna get again'."

La placa también contiene la tierna balada Do It All Again y culmina con la espectacular Heaven Is You.

Joshua prepare el camino para su EP con Lie Lie Lie y Only A Matter of Time que recibieron una gran ovación y lo estableció como una estrella revolucionaria.