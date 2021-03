Potencias europeas entran en acción

- Varias de las potencias europeas disputarán hoy su primer partido de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

Un total de 13 encuentros se disputarán hoy, destacando la participación de España, Inglaterra, Alemania e Italia.

En acción del grupo B, España se medirá como local a Grecia, mientras que Suecia, con Zlatan Ibrahimovic se medirá a Georgia.

España vuelve al escenario tras cuatro meses de ausencia, con el regusto que dejó una goleada histórica en su última aparición. Aquel 6-0 a Alemania fue la confirmación de todo lo que tenía en su cabeza Luis Enrique Martínez y que, por momentos, no daba el resultado esperado. El pase sellado con brillantez a la fase final de la Liga Europa y la Eurocopa que ya asoma por el horizonte, convierten en choques extraños los tres primeros que de golpe encara España, rumbo a Catar.

Serán un banco de pruebas los partidos ante Grecia, Georgia y Kosovo, todas ellas selecciones de varios escalones inferiores al de España, que tiene en Suecia su rival directo del grupo B.

La selección de Italia, cuatro veces campeona del Mundo, empieza hoy contra la de Irlanda del Norte, en un camino de redención después del fracaso histórico vivido en 2017, cuando no consiguió el billete para Rusia 2018.

Casi tres años y medio después del 13 de noviembre de 2017, cuando la selección italiana de Gian Piero Ventura fue eliminada por Suecia en San Siro, en la repesca mundialista, los "azzurri" están ahora liderados por el técnico Roberto Mancini, que abrió un nuevo ciclo tras recoger a un grupo destrozado por una de las peores gestiones técnicas de su historia.

El reto era enorme, pero Mancini ha logrado devolver juego, entusiasmo y, sobre todo, resultados a una Italia que abre la fase de clasificación a Catar tras una racha de 22 partidos y dos años sin derrotas, con un grupo joven, con ideas claras y altas ambiciones.

Por otro lado, Inglaterra tiene la mesa servida al recibir al débil San Marino, mientras que la selección alemana también es favorita al recibir a Islandia.

Duelos para hoy

Bulgaria vs. Suiza Israel vs. Dinamarca Andorra vs. Albania Inglaterra vs. San Marino Alemania vs. Islandia Hungría vs. Polonia Italia vs. Irlanda del Norte Liechtenstein vs. Armenia Moldavia vs. Islas Feroe Rumania vs. Macedonia Escocia vs. Austria España vs. Grecia Suecia vs. Georgia