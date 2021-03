Recomienda Condusef elaborar un presupuesto de gastos en casa

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) exhorta a los ciudadanos a crear el hábito de elaborar un presupuesto, de ser posible, un proyecto anual, el cual puede ayudar a alcanzar metas.

Señala que es importante considerar formar un guardado para cualquier tipo de eventualidad, que no es posible prever, mediante la práctica del ahorro.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, sólo 4 de cada 10 personas adultas llevan un registro o presupuesto de sus ingresos y gastos y de ellas, más de la mitad lo hacen mentalmente; el 45.2% de las personas adultas en México gastan más de lo que ganan; el 65% de las personas pierden el control de su dinero, por no llevar un presupuesto; alrededor de 4 de cada 10 personas no alcanzan a cubrir sus gastos al término del mes; y el 63% de ellas recurren a los familiares o amigos a pedir prestado para salir de los compromisos del mes. El 43% de las personas hacen compras no planeadas o fuera de su presupuesto.

La Condusef señala que, para realizar un presupuesto familiar, es importante identificar los ingresos que se perciben regularmente; los gastos, aquellos que se consideran indispensables, por ejemplo: alimentación, transporte, luz, gas, renta, ahorro, entre otros. Los gastos variables son aquellos que cambian de acuerdo con los gustos y actividades de cada persona, por ejemplo: la ropa y calzado, comidas fuera de casa, paseos.

A la suma de tus ingresos, hay que restar los gastos y buscar que estos últimos sean menores a los primeros, así evitará endeudarse y tener un dinero guardado ante algún imprevisto.

La elaboración de un presupuesto familiar servirá de guía para tomar las mejores decisiones de compra, permitirá conocer la forma en que están distribuidos los gastos y en qué rubros se gasta más. Este ejercicio permite saber cuánto se necesita del ingreso para satisfacer las necesidades y deseos, o qué hay que ajustar. Además podrá conocer su capacidad de endeudamiento, esto significa, si puede pedir un crédito o préstamo.

Al terminar el mes, puede revisar los desembolsos y comenzar a investigar en qué se va el dinero. Así podrá sacar todas las conclusiones necesarias para conocer si se tienen que rediseñar los gastos. Si al ingreso mensual familiar se resta el gasto y se tiene saldo a favor, podrá considerar dentro de los gastos una parte para solicitar un crédito, en caso de requerirlo.

Es importante incluir dentro del presupuesto mensual el ahorro, un rubro importante que se podría destinar al Afore o para contar con un fondo de emergencias. Recuerde la importancia de guardarlo en una cuenta bancaria y no debajo del colchón, para evitar tentaciones y robos. Además de que sus ahorros estarán protegidos por el IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario) a través del Seguro de Depósitos Bancarios de manera automática y gratuita.