¿Cuánto dura el COVID en la ropa?

El virus se esparce por el aire y llega a tu ropa, conoce el tiempo que dura impregnado a tu ropa.

Seguramente saliste por el mandado y al llegar a casa no te preocupaste por cambiar tu ropa o siquiera bañarte, y al pasar los días te das cuenta que te contagiaste sin saber por qué.

Especialistas en el tema del virus señalan que este puede durar de 24 a 48 horas en la ropa gracias a las micro fibras absorbentes que tienen.

Preocuparte por contagiarte si solo saliste y en el aire había partículas no es tan alarmante, al contrario, necesitarás haber estado en contacto con una persona contagiada para que se active tu mecanismo de defensa y quieras ahora si hasta quemar tu ropa.

Te recomendamos siempre utilizar guantes desechables si vas a manipular prendas posiblemente contagiadas y todo deshecho que vayas a botar, hazlo en un bote de basura que se encuentre al exterior de tu casa para evitar concentrar tus espacios de virus y/o bacterias.

Puedes poner a lavarla en la lavadora con un chorrito de sanitizante, no te podemos asegurar que tu ropa no se maltrate por el producto pero, más vale una blusa pérdida que una vida.

Es importante siempre mantener una distancia adecuada con las personas que están a nuestro alrededor, evita cualquier tipo de contacto físico para evitar que los residuos de su boca se impregnen en tu atuendo o cabello.

Piensa siempre en ti y los tuyos, tu salud es importante, recuerda que no por que la persona te diga que no sale y solo irá contigo, no quiere decir que sea cierto o que en el trayecto porte el virus y llegue a dejártelo.