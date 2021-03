Comparan a concursante de La Voz Kids con Luis Miguel

La nueva edición de La Voz Kids en TV Azteca inició audiciones, por lo que los coaches del programa se han llevado grandes sorpresas debido al talento de algunos de los pequeños concursantes, entre ellos, uno al que incluso compararon con Luis Miguel.

Se trata de Erick Elian, originario de Mexicali, Baja California, quien a la corta edad de 10 años conquistó a los jueces de la emisión al mostrar su talento para interpretar el tema en inglés I Want You Back de The Jackson 5.

El pequeño no sólo sorprendió con su voz, sino también por su parecido con Luis Miguel, ya que su forma de vestir y su corte de cabello provocaron que María José comparara a Elian con “El Sol” cuando era un niño.

“Apoco no se parece como a Luis Miguel cuando era chiquito?”, señaló “La Josa”, siendo secundada por Belinda que agregó: “hasta cómo hace el pelito”.

Después de escuchar los elogios de los coaches que trataron de convencerlo de irse con ellos, Erick al final decidió emigrar al equipo de Mau y Ricky.