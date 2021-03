Podrían llegar 20 mil vacunas contra COVID-19 para adultos mayores de Torreón

El secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez informó este miércoles que en los próximos días hay probabilidades de que llegue un embarque de 20 mil vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer/BioNTech para personas adultas mayores del municipio de Torreón.

No obstante, el funcionario dijo que le preocupa la logística de inoculación en esta ciudad por lo que mañana a las 13:30 horas convocará a reunión con el Consejo Estatal de Vacunación para coordinador esfuerzos entre instituciones como el ISSSTE, IMSS, Secretaría de Salud y el Gobierno federal, a través de la Secretaría del Bienestar e Insabi.

VER MÁS: Se manifiesta personal del ISSSTE Gómez Palacio para exigir vacunas antiCOVID

Bernal Gómez dijo que si personal de la Federación no acude, consultará con el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, las acciones a tomar. Además, amagó con retirar de las células de vacunación al personal de la Secretaría de Salud encargado de la aplicación de las dosis.

"Los acuerdos a los que lleguemos mañana, van a ser definitivos", sentenció.

El secretario recordó que su preocupación también es porque el pasado lunes 22 de marzo acudió al ejido Hormiguero del municipio de Matamoros y se percató de que la aplicación de la vacuna se desarrollaba en condiciones insalubres y en medio de una tolvanera.

VER MÁS: Mañana inicia vacunación contra COVID en área urbana de Matamoros

"Había un desorden , estaba toda la tierra y debió de haberse suspendido en ese momento porque no eran las condiciones de salubridad. No estamos de acuerdo, era una tolvanera tremenda, no se veía, seguían vacunando, está mal eso, es lo que quiero revisar. No es una decisión unilateral mía, es un Consejo que está establecido en todos los estados, dónde participa Seguro Social, participa ISSSTE, participamos nosotros, participan expertos", añadió.

Bernal Gómez finalizó diciendo que Saltillo será el último municipio de Coahuila al que llegarán las vacunas contra el COVID-19 para las personas de la tercera edad.