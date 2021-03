Así puedes forzar el cierre de WhatsApp para no recibir mensajes

WhatsApp se ha convertido en una herramienta primordial para las clases a distancia y el trabajo en modalidad home office, ya que nos mantiene comunicados a cualquier hora del día. Por esta razón es probable que tu smartphone suene en todo momento con notificaciones de tus chats personales y grupales.

Sin embargo, también es importante que te des un tiempo de descanso entre todas tus actividades y te olvides de los mensajes de WhatsApp por un rato. Para lograrlo, basta con una simple función disponible en tu celular. Aquí te contamos para qué sirve forzar el cierre de WhatsApp y cómo hacerlo en tu smartphone.

¿Para qué sirve esta función?

La función de forzar cierre impide que ciertas aplicaciones se ejecuten en segundo plano, agilizando el rendimiento de tu teléfono y ahorrándote un poco de batería en el proceso, asegura el blog especializado Guiding Tech. Asimismo se utiliza como una solución cuando una app está fallando y requiere un reinicio para que regrese a la normalidad.

En el caso específico de WhatsApp, forzar el cierre evitará que te lleguen mensajes mientras no abras la app de nuevo, explica el servicio de telefonía Phone House. Ya no es necesario que apagues tu celular o que te metas en problemas porque silencias tus chats, pero sí te llegan los mensajes, esta alternativa no te limitará cuando quieras desaparecerte por un tiempo.

No importa que estés conectado a internet, distrayéndote con memes en Facebook, Instagram o Twitter, cada vez que tus contactos de WhatsApp te manden un mensaje, les saldrá una sola palomita, como si no lo hubieras leído ni estuvieras en línea. Tampoco te llegarán notificaciones si alguien te habla.

¿Cómo hacerlo en Android?

En tu pantalla de inicio, entra a Ajustes > Aplicaciones y notificaciones > Información de las aplicaciones. Dentro de este apartado, se desplegará una lista de las apps instaladas en tu smartphone; localiza y selecciona WhatsApp. A continuación, habrá tres opciones: "Abrir", "Desinstalar" y "Forzar cierre". Escoge la última alternativa y confirma la acción cuando el sistema lo requiera; con estos sencillos pasos, WhatsApp se cerrará por completo hasta que vuelvas a meterte a la app manualmente, señala el comparador de servicios telefónicos Tarify. Esto provocará que no te lleguen notificaciones aunque estés conectado a una red WiFi, aparecerá solo una palomita en los mensajes que te envíen y tu estado no será "en línea".

Úsalo durante tus vacaciones o cuando necesites un momento solo para ti. Ten en cuenta que los nombres de los apartados varían un poco según la versión de Android que tengas en tu teléfono, pero el proceso general es el mismo. Por ejemplo, en sistemas operativos anteriores al Android 9.0 se realiza de la siguiente manera: Ajustes > Aplicaciones > WhatsApp > Forzar cierre.

¿Cómo hacerlo en iOS?

Ve a "Ajustes" y desplázate hacia debajo de la pantalla hasta que encuentres el listado de tus aplicaciones; pulsa sobre el nombre WhatsApp para que accedas a su menú de configuraciones.

Posteriormente, observarás una serie de permisos otorgados a la app durante su instalación. Casi hasta el final, habrá un apartado llamado "Actualizar en segundo plano" que probablemente esté activado; desactívalo para que ya no te lleguen notificaciones de esta aplicación una vez que la cierres por completo. A partir de este punto, el proceso varía según la versión de iOS que tengas. Para iPhone X y posteriores, regresa a la pantalla de inicio y desliza tu dedo desde la parte inferior de la pantalla hasta la mitad. Te saldrán todas las aplicaciones que estén abiertas en ese momento; ubica la ventana de WhatsApp y deslízala hacia arriba para que se cierre totalmente, indica Apple. Para el resto de los casos, presiona el botón de inicio dos veces, de modo que aparezcan las apps abiertas; localiza WhatsApp y desliza hacia arriba para forzar el cierre. Si quieres que tu iPhone te muestre las notificaciones de nuevo, regresa a Ajustes, selecciona WhatsApp y activa la opción "Actualizar en segundo plano". Luego abre la aplicación con normalidad. Desconéctate de WhatsApp con esta función y tómate un break de tus chats laborales o escolares.