Desconocen operativo ante llegada del presidente

La Subsecretaría de Gobierno en La Laguna no tiene noticias sobre el operativo que se habrá de implementar ante la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, anunciada por el gobernador José Rosas Aispuro para este sábado para inaugurar el Hospital General de Gómez Palacio.

"No se ha girado ninguna instrucción en cuanto a la logística, normalmente conocemos que las giras presidenciales vienen siempre organizadas, preparadas y operadas estrictamente por la Secretaría de la Defensa Nacional, y son ellos quienes siempre marcan los lineamientos", comentó el recién nombrado subsecretario de Gobierno, Oswaldo Santibáñez.

Dijo que podría ser antes del fin de semana cuando posiblemente se les esté informando sobre cuáles son las disposiciones que se deberán asumir por parte de la autoridad estatal.

Como se informó, se espera que este sábado el presidente de la República arribe a la ciudad de Gómez Palacio, con el objetivo de inaugurar el Hospital General, el cual si bien opera desde el mes de julio, solo lo hace una parte del inmueble para brindar la atención a los pacientes COVID-19.

El funcionario explicó que como se trata de la apertura del hospital, "seguramente el sector salud del Gobierno del Estado se encargará de ver todo el tema de la logística, dar las facilidades, en este caso".

A quienes acudan a la gira del presidente, el subsecretario los exhorta a no relajar las medidas preventivas contra el COVID-19. "Pedirles mucho de todo corazón que atiendan y que no relajen las medidas de seguridad, vamos bien pero esto no ha concluido, tenemos que ser muy cuidadosos con el cubrebocas, muy cuidadosos con la sana distancia para que estas visitas no generen ningún problema de ese tipo".