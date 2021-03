Reportan que tolvanera provocó apagones y daños en San Pedro

Las tolvaneras que se registraron la tarde-noche del lunes en la región provocaron "apagones" en el municipio de San Pedro. Ayer poco antes del mediodía paulatinamente se fue recuperando el suministro de la energía.

El titular de Protección Civil Javier Onofre Vázquez especificó que, las fallas se registraron en colonias como Valparaíso, Barrio San Luis, Fonhapo, Agua Nueva, así como en los ejidos Sasn Miguel, El Nilo, San Felipe, Tacuba, San Patricio, incluso en una empresa maquiladora que se encuentra por la carretera a Saltillo.

El entrevistado mencionó que, para antes del medio día de ayer se empezó a reestablecer el servicio en algunos puntos y esperaban que para la tarde se normalizaría en su totalidad.

Agregó que no se registraron caída de árboles u otra contingencia, aunque las rachas de viento superaron los 40 kilómetros por hora.

Asimismo, en Francisco I. Madero se emitieron recomendaciones a la población para afrontar las tolvaneras con el objetivo de disminuir el riesgo de sufrir un accidente.

Amador Carrillo Bernal, responsable de Protección Civil, mencionó que la fuerza del viento oscila entre los 30 y 60 kilómetros por hora durante lunes, martes y miércoles, de ahí la importancia de atender las medidas sugeridas por las autoridades.

Especificó que el lunes se recibieron 15 reportes de caída de árboles y desprendimiento de lonas de uso publicitario; incluso se dañaron las plumas en los cruces ferroviarios debido a la fuerza del viento, pero la coordinación de esfuerzos entre Protección Civil, Bomberos y Policía Municipal permitió atender los incidentes en corto tiempo.

Carrillo Bernal pidió a la población no salir a la casa si no es necesario; si andan en la calle manténganse alerta; no se acerquen a cables de electricidad caídos; eviten refugiarse debajo de árboles o anuncios espectaculares con riesgo de caer. Además recomendó cerrar puertas y ventanas y cubrir las rendijas por donde pudiera colarse el viento; evitar incendios y, si conducen, encender las luces de los vehículos; asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y pudieran provocar un accidente.