Selección Mexicana Sub-23 va por la cima del grupo

La Selección Mexicana Sub-23 buscará hoy el liderato del grupo A del Preolímpico de la Concacaf cuando se enfrente a su acérrimo rival, los Estados Unidos, en la cancha del Estadio Jalisco.

Al Tricolor le bastará un empate para liderar el sector, ya que, al igual que la selección de las barras y las estrellas, tiene 6 puntos, pero cuenta con una mejor diferencia de goles.

El equipo de Jaime Lozano derrotó 4-1 a República Dominicana y 3-0 a Costa Rica, mientras que Estados Unidos apenas se impuso 1-0 a los ticos y goleó 4-0 a Dominicana.

Ambos equipos ya tienen su boleto en las semifinales, pero aún no saben el rival al que deberán derrotar para conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio.

En el grupo B Honduras es líder con 4 unidades, al igual que Canadá, mientras que El Salvador y Haití tienen un punto.

Mañana se enfrentarán El Salvador contra Haití y Honduras contra Canadá.

QUIERO GANARLO: LOZANO

Lozano dejó en claro que el "Tri" quiere el primer lugar de grupo: "Quiero ganarlo", dijo. "Quiero demostrar en la cancha que soy el mejor", y además, "se supone que si somos líderes del sector, tendremos un rival más a modo en semifinales".

Por todo eso, la Selección debe triunfar sobre los estadounidenses. "Nos preparamos para ganar el primer lugar del grupo. Es un juego importantísimo. El equipo que gane se queda con la punta y a eso aspiramos, además de que entre los dos equipos hay mucho orgullo y pasión.

"Si te quedas en el primer lugar, se supone que te tocará un rival más accesible del otro grupo. Vamos a salir a tratar de jugar mejor que contra Costa Rica. Pensamos únicamente dar un gran partido, reitero jugar bien, no bonito".

Lozano le da valor al rival: "Ellos han crecido mucho mandando gente a Europa, y nosotros debemos aspirar a eso. Sin conocer tanto el futbol en Estados Unidos, allá se les da mayores habilidades para salir, aquí no es tan fácil salir. El jugador mexicano tiene un precio mucho más alto. No es un tema de capacidad y talento.

"He ido a Francia, los Panamericanos y la capacidad con los países importadores no varía mucho. Quizá los clubes deben pensar que de primera no se puede ganar dinero, los clubes deben analizar eso, quizá primero invertir para después ganar".

El técnico señala que el nivel de su equipo ha crecido conforme avanza el torneo.

"Los resultados dirán en qué nivel estamos. Nosotros cuidamos los detalles. Costa Rica fue un rival fuerte, y el equipo mexicano hizo muy bien las cosas. Sabemos que el rival en turno va a ser fuerte. Físicamente trabajan muy bien, han mejorado en técnica. Será como una final".

Asegura que no hay exceso de confianza en el cuadro mexicano: "Siempre hay cosas por mejorar… Sabemos que las cosas se hacen bien, pero hay otras tantas por hacer mejor. Eso es en lo que me he enfocado, e inculco la ambición, no hay nada para conformarse. Tenemos cosas por mejorar".

Sobre la polémica que hay entre muchos jugadores que se ponen la camiseta de los Estados Unidos, pero son de origen mexicano, dijo: "Es verdad, hay algunos jugadores que sienten los colores de México los suyos.

"La familia tiene mucho que ver; aunque hayan nacido allá se sienten mexicanos y otros se ven estadounidenses aunque tengan raíces de México. Es una batalla que tienen las federaciones para tratar de llevar a los mejores futbolistas".

'CON PASIÓN Y ORGULLO'

Johan Vásquez, jugador de los Pumas, ya saborea el clásico de hoy contra los Estados Unidos.

"Desde niño crecí viendo este tipo de juegos, era muy emocionante. Este juego será enfrentado por nosotros con mucha pasión y orgullo, así se juegan los clásicos", dijo el defensor.

4 GOLES ha marcado Sebastián Córdova en los dos partidos del Preolímpico.

"Somos conscientes de que Estados Unidos es una gran selección. Todo el grupo no piensa en la semifinal, pensamos en el juego de mañana (hoy), eso es lo importante. Ya pudimos obtener los dos juegos ganados, ese era el plan inicial. Estamos clasificados, pero enfrentar a Estados Unidos nos hace mantener la guardia arriba. Lo más importante es mantener el buen juego y demostrarlo contra Estados Unidos".

SANTISTAS

Los seleccionados de Santos Laguna Alan Cervantes y Santiago Muñóz han iniciado los dos partidos en el banco de suplentes, pero en los dos han entrado de cambio. En el duelo ante Dominicana a Muñóz le cometieron un penal que derivó en el cuarto gol de la Selección.