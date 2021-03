Solicita CLIP conocer detalles sobre proyecto ejecutivo

El Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) consideró que es necesario que se transparente el proyecto ejecutivo de Agua Saludable para La Laguna. Hasta el momento dicen desconocer detalles como los tiempos de ejecución, costos y sobre todo si se tiene contemplada la recarga del acuífero y terminar con la sobreexplotación del mismo.

Así lo mencionó José Luis Hotema de Santiago, presidente del CLIP, durante la presentación del primer Foro Regional de Agua Saludable para La Laguna, que se llevará a cabo en coordinación con la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), la Autónoma Antonio Narro (UAAAN), el Instituto Tecnológico de Durango y de Torreón y organismos de la sociedad civil.

Hotema de Santiago comentó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) solo les dio a conocer un proyecto general y no el ejecutivo, por lo que se desconocen los detalles. "No es un proyecto ejecutivo, es decir, inicios de obras, quién participa, todo lo que conlleva un proyecto ejecutivo, incluso el modelo de negocio a utilizar, ampliar hacia las demás áreas como son, recargas de los mantos y la medición de los pozos, eso todavía no está presentado", resaltó.

Otra de las inquietudes que se tienen por parte de los empresarios, es que la ejecución del proyecto podría llevar años, por lo que no se terminaría en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, "precisamente porque es un proyecto extenso yo creo que es donde se debe ponderar la participación de la sociedad civil y los organismos empresariales".

Más que un "tropiezo", aseguró que serían facilitadores y apoyo para esta obra que reconoció "es importante para la región Lagunera.

Hotema insistió en que la transparencia en el proyecto es "básica". "Yo creo que la transparencia de este proyecto es básica, así lo mencionó el presidente (López Obrador) que es un proyecto importante que los funcionarios de Conagua deberían entender que también son otros tiempos, de transparencia y hacerle caso al presidente".