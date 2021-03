Inician selecciones de Europa camino a Catar

- Las 55 selecciones europeas inician su trayecto rumbo a la Copa Mundial de Catar, al tiempo que las confederaciones de Sudamérica y Asia tuvieron que interrumpir sus eliminatorias por la pandemia de COVID-19.

Los 10 grupos de la eliminatoria europea abrirán su actividad hoy, con 75 partidos en ocho días. Varias selecciones disputarán tres partidos al condensarse el calendario tras descartarse las fechas en junio por la pospuesta Eurocopa.

De momento, ni un solo partido de las eliminatorias mundialistas de Europa ha tenido que ser cancelado por restricciones fronterizas o las cuarentenas. El temor de no poder contar con los futbolistas que militan en clubes de Alemania no se ha materializado, así que Robert Lewandowski podrá jugar con Polonia en Inglaterra y David Alaba hará otro tanto con Austria en Escocia.

La pandemia ha afectado a tres equipos al perder lo escaso que quedaba de la ventaja de local cuando casi todos los compromisos se disputan sin presencia de público en las gradas.

Cristiano Ronaldo no jugará en casa con Portugal, aunque se encontrará en territorio conocido en Turín, Italia. Portugal escogió al estadio de la Juventus como sitio neutral para su debut contra Azerbaiyán.

Erling Haaland también jugará en cancha neutral. Noruega se trasladó a la ciudad española de Málaga para su partido de "local" contra Turquía el sábado.

Estonia recibirá a la República Checa en la ciudad polaca de Lublin el miércoles.

MBAPPÉ, DESATADO

El reinante campeón mundial Francia iniciará la marcha hacia Catar 2022 agarrado de la mano de Kylian Mbappé. El jugador revelación del Mundial de Rusia 2018 llega entonado.

El atacante del Paris Saint-Germain acaba de llegar a los 100 goles en la liga francesa - con apenas 22 años - tras firmar un doblete contra Lyon el domingo. Lleva 10 goles en sus últimos siete partidos, racha desatada con una tripleta en la victoria ante el Barcelona en el Camp Nou por la Liga de Campeones.

Aunque Olivier Giroud apenas recibe minutos en Chelsea, el atacante sigue siendo el favorito de Didier Deschamps para acompañar a Mbappé en la delantera.

Francia debuta hoy contra Ucrania. El grupo de cinco equipos incluye a un tercer equipo que estará en la Euro 2020: Finlandia.

VUELVE ZLATAN

El duelo de Suecia contra Georgia el jueves asomaba como un discreto partido hasta que Zlatan Ibrahimovic decidió volver a la selección sueca.

El carismático delantero de 39 años disputaría su primer partido con Suecia desde la Euro 2016 y buscará aumentar su cosecha récord de 62 goles con la camiseta nacional.

"No quiero que se tome en cuenta o se me convoque por mi pasado, sino por lo que puedo aportar ahora", dijo Ibrahimovic, quien cumplirá 41 años un mes antes del Mundial de Qatar.

Con España en la misma llave, Suecia podría terminar remando por la clasificación en la repesca.

EL DILEMA DE SOUTHGATE

Hay mucha competencia en la delantera de Inglaterra.

Harry Kane va fijo como centrodelantero, pero el técnico Gareth Southgate dispone de múltiples opciones en cuanto a sus socios.

Marcus Rashford, Raheem Sterling, Phil Foden, Bukayo Saka y Jesse Lingard entran en la discusión previo a los partidos contra San Marino, Albania y Poland. Jack Grealish y Jadon Sancho causaron baja por lesión esta vez.

El grupo de seis equipos también incluye a Hungría.

ALEMANIA ANTE SU FUTURO

Alemania inicia las eliminatorias con Joachim Loew y las continuará en septiembre con un nuevo timonel.

El ciclo de 15 años de Loew, uno que incluye la conquista del Mundial de 2014, llegará a su fin tras la Euro 2020.

Para los partidos en casa contra Islandia y Macedonia del Norte, con una visita a Rumania de por medio, Loew ha convocado a los adolescentes Jamal Musiala y Florian Wirtz.

La decisión de volver a convocar a Thomas Müller, la veterana estrella del Bayern Múnich que recién tendrá 33 años en el que sería su tercer Mundial, quedará en manos el próximo seleccionador.

¿CÓMO CLASIFICARSE?

Los ganadores de los 10 grupos se clasifican directamente a Catar. Los 10 segundos tendrán que disputar una repesca en marzo, acompañados por dos equipos que saldrán de la Liga de Naciones.

Esos 12 equipos deberán sortear dos rondas a partido único para dirimir las tres plazas restantes de Europa para Catar.

12 PARTIDOS se jugarán hoy en la primera jornada de las eliminatorias rumbo a Catar 2022.

Partidos para hoy

Turquía vs. Holanda Bélgica vs. Gales Chipre vs. Eslovaquia Estonia vs. R. Checa Finlandia vs. Bosnia H. Francia vs. Ucrania Gibraltar vs. Noruega Letonia vs. Montenegro Malta vs. Rusia Portugal vs. Azerbaiyán Serbia vs. Irlanda Eslovenia vs. Croacia