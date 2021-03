Tres reconocidas películas extranjeras en Netflix

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares y preferidas entre el público mexicano. Tiene un amplio catálogo que actualiza cada mes, incluso a veces se vuelve complicado encontrar algo que ver en los pequeños descansos de la vida diaria. Si eres de los que disfruta una serie, película o documental en la hora de la comida, al llegar del trabajo, o simplemente durante el fin de semana, a continuación te enlistamos tres excelentes cintas extranjeras en el servicio de streaming. Estas imperdibles producciones han sido nominadas a diversos galardones como los Premios Screen, que premian a lo mejor de la industria cinematográfica india "Bollywood", a la Palma de Oro, al Festival de Cannes y recientemente al Oscar 2021.

1. El agente topo:

Rómulo es contratado como detective para que investigue un asilo de ancianos, pues la hija de una huésped sospecha que maltratan a su madre. Un investigador privado pública en el periódico un anuncio de empleo para un hombre de entre 80 a 90 años que le ayude en esta misión. Así conoce a Sergio, quien no es exactamente un excepcional espía, por lo que le resulta un poco complicada la tarea de aprender a usar la tecnología para reportar lo que sucede dentro de la casa hogar. En su camino hará nuevos amigos mientras descubre la verdad. Este documental de comedia está dirigido por Maite Alberdi y encabezado por Sergio Chamy y Rómulo Aitken. La producción chilena está nominada al Premio Oscar a Mejor Documental Largo, ceremonia que se llevará a cabo el próximo 25 de abril.

2. Burning

Jong-su, un desempleado aspirante a escritor, se queda cuidando al gato de su vecina de la infancia mientras ella va a África. Cuando regresa, no vuelve sola, llega con Ben, que es todo lo que Jong-su no es. Inmediatamente comienzan los celos, la envidia y la sorpresa cuando Ben les confiesa su peculiar pasatiempo, el cual los pondrá en una situación complicada. La película se estrenó en 2018 y fue dirigida por Lee Chang-dong, quien se basó en un relato de tan solo 13 páginas del escritor Haruki Murakami. Sus protagonistas son Yoo Ah-in, Jeon Jong-seo y Steven Yeun, mejor conocido por interpretar a Glenn Rhee en la serie de The Walking Dead.

3. Dangal

Es una película biográfica india del famoso luchador Mahavir Singh Phogat, quien entrenó a Geeta Phogat y Babita Kumari, dos de sus cuatro hijas, en la lucha libre. Mahavir deseo tanto tener un varón para poder cumplir su sueño de ganar el oro que tanto anhelo para su país, pero cuando creyó que nunca lo lograría sus niñas demostraron que son capaces de dar palizas. Geeta Phogat fue la primera campeona india en los Juegos de la Commonwealth del año 2010. Su hermana, Babita, consiguió la plata ese mismo año.

La cinta estrenada en 2016 recaudó 48.2 millones de euros en tres semanas tras su estreno, rompiendo récords en la historia de Bollywood. Fue dirigida por Nitesh Tiwari y protagonizada por Aamir Khan, Fatima Sana Shaikh y Sanya Malhotra.