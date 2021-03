Así son los centros para niños inmigrantes en EUA bajo administración de Joe Biden

Los videos, grabados la semana pasada, tienen las primeras imágenes oficiales de la situación en un centro de procesamiento de migrantes en El Paso, y otra instalación en Donna para albergue temporario de los menores y otros migrantes, incluidas familias.

El video de casi cuatro minutos tomado en Donna muestra a los niños que llegan, con máscaras para contener el contagio de la COVID-19, y se les toma la temperatura antes de que llenen formularios de datos.

CBP releases video / photos of two migrant holding facilities, including the Donna, TX tent where most unaccompanied children are held.

The video shows teens and young children in overcrowded pods. CBP says it continues to "discourage external visitors"https://t.co/CpqJFWOhei