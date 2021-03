Tildan de 'tacaña' a Kylie Jenner por ser billonaria y pedir donativos

Esta semana, la empresaria Kylie Jenner generó controversia en redes sociales luego de que compartiera en redes sociales una captura en historia de Instagram donde pide a sus fans donativos para pagar la cuenta hospitalaria de reconocido maquillista.

Samuel Rauda, un profesional del maquillaje, sufrió un accidente automovilístico y sufrió severas lesiones, por lo que tuvo que ser sometido a varias cirugías, haciendo que la factura del hospital superara los 60 mil dólares. Al no contar con la liquidez necesaria, su familia creó un perfil en GoFundMe para recaudar donativos.

Gracias a que ha trabajado con celebridades como Bella Thorne, Bebe Resxha, entre otras, su perfil rápidamente se difundió, llegando a las manos de Kylie, quien no dudó en darle difusión al caso.

Sin embargo, sus fans tomaron de manera negativa su mensaje, tildandola de 'tacaña' al ser billonaria, pedir donativos y haber apoyado 'solamente' con 5 mil dólares.

Luego de hacerse viral, Kylie respondió a las críticas argumentando que ella no tiene relación personal con Samuel, y que por eso solo compartió la página recaudadora.

“Siento que es importante para mí aclarar esta falsa narrativa de que le he pedido dinero a los fans y no estoy pagando las facturas médicas de mi maquillista. Sam no es mi makeup artist y, lamentablemente, ya no tenemos una relación personal, pero trabajé con él hace unos años y creo que es el más dulce. Vi a mi actual maquillador y amigo Ariel publicar sobre el accidente de Sam y el amor de su familia y llamé a Ariel de inmediato para ver qué le pasó a Sam", explicó.

