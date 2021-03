Primer vistazo de Macarena Achaga como Michelle Salas en Luis Miguel, la serie

Con la cuenta regresiva para el estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, Netflix decidió revelar el primer vistazo de Macarena Achaga como Michelle Salas, hija del cantante.

A través de un nuevo tráiler e imágenes exclusivas dadas a conocer en sus redes sociales, el servicio de streaming reveló un adelanto de lo que se verá el próximo 18 de abril cuando se estrene la segunda parte de la producción sobre la vida de “El Sol”.

En el avance, se puede ver a Hugo, quien ha acompañado la carrera de “Luismi” durante toda su carrera, cuestionando al cantante sobre el paradero de su hija. Enseguida, aparece Macarena caracterizada como Michelle Salas preguntándole “¿Por qué no me viste por once años?”.

La primogénita del cantante nació en 1989 y la primera temporada de la serie mostró su nacimiento, sin embargo, Luis Miguel se mantuvo distante de ella, a pesar de la petición de Erika Camil, quien era novia del artista en ese entonces.

Por lo que en la siguiente parte de la trama se mostrará cómo fue la reconciliación del artista con Michelle, a quien procreó junto a Stephanie Salas.

En total, la segunda temporada tendrá ocho capítulos que podrán verse cada domingo a las 7 de la noche a partir del 18 de abril.