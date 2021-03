Plácido Domingo siempre ha sido un caballero y un señor: Montserrat Martí

La soprano Montserrat Martí, hija de la también soprano española Montserrat Caballé, declaró este martes que para ella el tenor Plácido Domingo siempre fue "un caballero y un señor" y que le parece "mal" que no se le haya vuelto a invitar a actuar en España desde las acusaciones de acoso sexual.

"Si no viene es porque aquí no le querrán. Me parece mal, porque para mí siempre ha sido un caballero y un señor. Pero hay muchos sitios en el mundo donde todavía se le quiere y donde le quieren escuchar. Aquí nos lo perdemos", afirmó.

Martí realizó estas declaraciones en la rueda de prensa celebrada por la presentación del disco protagonizado por su madre The Island Of Christianity: Armenia & Artsakh, el primero que se edita con carácter póstumo desde el fallecimiento de Montserrat Caballé en 2018.

Escueta en su respuesta, no ha habido más comentarios respecto al escándalo en el que se vio envuelto el tenor y exdirector español de la Ópera de Los Ángeles, cuando a finales de 2019 casi una veintena de mujeres que habían trabajado con él en EUA en los años 90 denunciaban haber sufrido acoso por su parte.

Domingo respondió que para él todas esas relaciones habían sido "bienvenidas y consensuadas", pero terminó dimitiendo de su cargo en la ópera angelina mientras sufría una oleada de cancelaciones de sus actuaciones, sobre todo en EUA, pero también en España.

"Plácido Domingo nunca ha sido investigado o juzgado por ningún tribunal u otro órgano de investigación institucional por ningún cargo", recuerda el equipo de este artista, que en declaraciones a Efe el pasado mes de enero reconoció que soñaba volver a los escenarios de su país "en un futuro no muy lejano".