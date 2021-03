Descubre los torneos más importantes de deportes virtuales y juegos que existen en el mundo

Sin lugar a dudas, los eSports, cada vez, cuentan con más fanáticos en todo el mundo y son muchas las personas que hacen de los deportes electrónicos y los juegos de azar su forma de vida y una profesión que les hace mantenerse mes a mes. Hoy en día, los eSports no son un simple entretenimiento y se han profesionalizado, de ahí que existan blogs y torneos que son un éxito a nivel mundial. A continuación te mostramos algunos de los más importantes.

WSOP de Las Vegas

Uno de los juegos de azar más populares en todo el mundo es el Poker Texas Holdem y si hay un campeonato conocido a nivel mundial, ese es el WSOP de Las Vegas. Es el torneo más prestigioso para este juego está compuesto por 55 torneos en total y las inscripciones pueden llegar al precio de hasta 50 mil dólares. Los orígenes de este torneo mundial de póker se remontan al año 1973 y el último campeón de este torneo fue el argentino Damián Salas.

Copa Mundial de Fornite

Fornite es, sin duda alguna, uno de los juegos más populares en todo el mundo en estos momentos y llegó a factura hasta 2.000 millones de euros en el año 2019. Epic Games, el creador de este juego, debido al éxito del mismo, decidió crear este torneo que llega a repartir hasta 100 millones de dólares en premios. Son varios los tipos de ganadores que tiene el torneo: modo creativo, pro-am, en pareja y solitario.

The International

Se trata de un campeonato para los jugadores de DOTA2 y que está patrocinado por Valve Coprporation. Su primera edición tuvo lugar en el año 2001 y se ha disputado en numerosas ciudades como Colonia (Alemania), Seatle, Vancouver y Shanghai.

Call of Duty World League

Hoy en día, otro de los juegos favoritos para los gamers es Call of Duty y que, desde su lanzamiento, no ha dejado de conseguir éxitos en todo el mundo. Este torneo de Call of Duty lo realiza Activision Company, que es la creadora del juego y se viene celebrando desde el año 2016.

El premio para el equipo ganador es de 6 millones de dólares y, además, ofrece la oportunidad de poder ascender a jugadores amateur.

PUBG Campeonato Mundial

Este es uno de los torneos con el premio más suculento que existe; en concreto, 2 millones de euros. La final del año pasado se llevó a cabo en Dubai y el ganador fue Oh My God. En este torneo peden jugar jugadores amateur, semiprofesionales o profesionales.

Fortnite Secret Skirmish

Tal es el éxito de este juego que Epic Games decidió crear el Fornite Secret Skirmish. Este es un evento de dos días y su premio máximo es de 500 mil dólares. Pero, ¿quiénes participan en este torneo de Fortnite? Los mejores jugadores del juego de cada torneo abierto de la temporada.

Blizzcon

Este es el nombre que recibe la feria que organizar Blizzard, una compañía que es dueña de sagas como Starcraft, Warcraft y Diablo. Esta feria es capaz de reunir, a finales de año, a millones de espectadores y jugadores en un evento propio que tiene alma de torneo.

En concreto, es la final mundial para los títulos de la firma y es el sitio que reparte gran cantidad de dinero, incluso hasta 250 mil dólares en algunos juegos. Pero es un evento que, además de torneo, permite acudir a conferencias, exhibiciones de cosplay y entrevistas.

Y tú, ¿eres amante de los videojuegos? ¿Te ha sorprendido el dinero que podrías conseguir jugando en un torneo de este tipo?