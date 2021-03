Denuncian presuntos despidos injustificados en la Clínica del Magisterio de Torreón

Personal que trabajaba en la Clínica del Magisterio de Torreón se manifestó ayer para denunciar públicamente supuestos despidos injustificados. Odilia Ornelas García, enfermera general con experiencia de más de 20 años y trabajadora del servicio médico en la Sección 38 del SNTE, dijo que se contagió de COVID-19 el pasado 25 de julio en su área de trabajo y que le dieron 15 días para su recuperación.

Pero después de cuatro meses, el 19 de noviembre, le diagnosticaron por segunda vez SARS-CoV-2, con neumonía por lo que requería internamiento. "Me dan la orden de internamiento, para internarme, lo cual resulta que me niegan el internamiento, ¿por qué?, porque me dice la supervisora, la jefa de Enfermería, Judith Ceniceros Cardiel, que no, que no hay habitaciones del área COVID, que me vaya a mi casa y que ella me va a hablar, yo con insuficiencia respiratoria".

La mujer añadió que su médico internista le pidió una interconsulta a Neumología, sin embargo, asegura que ese especialista, se negó a atenderla. "Resulta, que yo me incorporo a trabajar después de meter mi incapacidad, me la dieron el 22 de diciembre pero resulta que no le dieron trámite como se debe, el profesor Raúl (Reyes), el administrador me da de baja por tres faltas injustificadas, me dicen que el asunto ya está en jurídico, yo nunca he tenido ningún problema con un administrador en 20 años". Otros casos fueron presentados por Salvador Zapata que tenía 12 años y medio laborando y Juan Carlos Martínez.

Ayer, derechohabientes de la Clínica del Magisterio acudieron a apoyar al personal y además insistieron en que hay violaciones a derechos y garantías individuales y denunciaron desabasto de medicamentos y presuntas condiciones insalubres.