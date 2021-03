Paty Cantú revela romance con actor de How I Met Your Mother

La cantante mexicana Paty Cantú abrió su corazón a Yordi Rosado en una reciente entrevista en la que habló de su relación con el actor estadounidense Josh Radnor, protagonista de la popular serie How I Met Your Mother.

En la charla que la intérprete de Corazón Bipolar tuvo con el conductor para su canal de YouTube, Cantú explicó su forma de ser en sus relaciones, lo que la llevó a hablar por primera vez sobre cómo conoció al histrión que da vida a "Ted Mosby" en la comedia.

La artista de 37 años confesó a Yordi que jamás había tocado el tema de su fugaz romance, el cual relató que no terminó nada bien.

Paty relevó que ambos se conocieron el año pasado gracias a una suscripción que hizo la cantante en newsletter, donde el actor comparte reflexiones, entre otras cosas, y a través de la cual pudo ponerse en contacto con él.

Y es que Cantú admitió haber sido fan de "Ted Mosby", incluso mencionó que llegó a idealizar al personaje al grado que le decía a sus amigos que se trataba del amor de su vida.

"En un momento de la vida, yo dije, estoy in love con ese personaje y de repente seguramente todavía se pueden encontrar tuits míos, que de repente a cualquier hora de la madrugada ponía 'Ted Mosby ¿dónde estás'?", comentó Cantú a Yordi.

Respecto a cómo se dio su primera interacción, reveló que fue "un día que estaba yo devastada, en domingo, me acuerdo así de que llorando 'Ah, mi soledad", expresó.

Indicó que entonces le había llegado un correo genérico para todos los seguidores de Radnor, lo leyó y decidió contestarle, aunque mencionó que no esperaba respuesta.

"Me sentí mejor cuando lo leí. Sabes qué, le voy a contestar, y le voy a dar las gracias. Sé que no me va a leer, no va a ver mi palomita de cuenta verificada, no va a ver mi foto, no le voy a decir 'hola, soy cantante'".

Paty añadió que al día siguiente Radnor le respondió con un mensaje "súper bonito" y comenzaron a escribirse.

Aclaró que no había manera de que él supiera que se trataba de ella, pues en su correo no tiene su nombre de artista.

"Yo estaba como 'me contestó el amor de mi vida', 'con razón todo lo que pasó fue para esto'".

Afirmó que fue ahí donde comenzó la "semilla de la idealización".

"Me contesta luego luego, bueno al día siguiente. Algo super personal y empieza una conversación que en ningún momento le digo 'Ay fíjate que yo me llamo y canto'"

Al cabo de unos días, finalmente ella le comentó que también hacía música, a lo que Radnor le preguntó si había manera de ver algo de su trabajo.

De ahí comenzaron a platicar por teléfono y a través de facetime, donde incluso el actor le dedicó a la cantante serenatas.

Sin embargo, pese a que la relación parecía ir viento en popa, ambos decidieron poner fin a su historia juntos.

Paty Cantú mencionó que quienes deseen saber cómo terminó su romance con Josh Radnor, escuchen su canción Si yo fuera tú, sugiriendo así que la composición fue dedicada al histrión.