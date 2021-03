Halcón Negro Jr. revela acoso de productor de TV Azteca

El luchador Halcón Negro Jr. tomó sus redes para exhibir el caso de acoso sexual que sufrió por parte de uno de los productor del programa Survivor de TV Azteca.

"Nunca dejen pisar su dignidad a cambio de cumplir sus sueños. Hace poco sufrí acoso sexual por parte de un productor de TV de una importante televisora. Su acoso y actitudes hacia mi persona me incomodaron muchísimo. Puse un alto y me costó no entrar a dicho proyecto".

Aseguró que rechazar las propuestas indebidas por parte del empresario le costó no formar parte del proyecto.

"Tengo valores y venderme sexualmente no va conmigo y porque esta máscara solo la voy a perder en el cuadrilátero pues respeto y amo a la lucha libre".