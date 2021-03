El piloto Esteban Gutiérrez no se ha retirado

En las últimas semanas se manejó información sobre que el piloto regiomontano Esteban Gutiérrez dejaría las pistas, al ya no ser confirmado por la escudería Mercedes para la temporada 2021, sin embargo, el mismo Gutiérrez aclaró esa información.

"En principio me gustaría aclarar que no he tomado la decisión de retirarme de las carreras, definitivamente mi enfoque no ha sido regresar a las carreras en el corto plazo. Decidí darme un tiempo fuera de las pistas, enfocándome en otros proyectos y ahorita no es mi prioridad." Así lo expresó en una entrevista otorgada a Racers de MVStv.

El piloto regiomontano se mantendrá con su labor en el equipo campeón de la máxima categoría, Mercedes AMG Petronas, como embajador de la marca, así como en tareas relacionadas al desarrollo de competencias virtuales.

Gutiérrez informó que trabaja en un proyecto para los aficionados mexicanos al deporte motor. "Estoy muy emocionado, pronto vamos a lanzar una nueva plataforma para la comunidad del automovilismo en México.