Culmina jornada de vacunación en Mapimí

Con la jornada de vacunación contra el COVID-19 en adultos mayores de 60 años de edad que terminó ayer en el municipio de Mapimí, suman más de 60 mil los ciudadanos atendidos en todo el estado de Durango.

En dicho municipio fueron un total de 3,283 dosis aplicadas en adultos mayores de 60 años como parte de la fase 2 del Plan Nacional de Vacunación, que en esta ciudad arrancó desde el viernes en tres módulos.

En esta ciudad lagunera se aplicó la vacuna china Sinovac sin aparentes reacciones graves, según manifestó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2, Jorge Luis Candelas Rangel.

Como se informó, las más de 3,200 dosis se distribuyeron de la siguiente manera: 948 dosis para Ceballos; 1,247 para Bermejillo y la cabecera municipal recibió 1,088.

De acuerdo con Candelas, las vacunas que se enviaron a Bermejillo y Ceballos fueron aplicadas en su totalidad desde el domingo, como se tenía proyectado. Por esta razón, ayer se dio continuidad a la aplicación en la cabecera, cuyo centro de vacunación fue el Hospital Integral donde desde el inicio de la inmunización, se observó una mayor organización.

La campaña inició el viernes únicamente atendiendo a personas mayores de 68 años y de la zona urbana, mientras que el sábado aquellas de 60 a 67 años, y ayer domingo solo a los adultos de la zona rural.

Las personas que por diversas circunstancias no pudieron acudir en el día y hora indicados fueron atendidas el lunes en el Hospital Integral. De acuerdo con Jorge Luis Candelas, no se reportaron dosis sin aplicar, como sucedió en el vecino municipio de Lerdo, donde no se aplicaron cerca de 30 dosis por diversas circunstancias.

Según el corte de ayer de la Secretaría de Salud en Durango, ya son más de 60 mil las dosis que se han aplicado, correspondiente a diversos biológicos que han llegado a la entidad entre ellos: Pfizer, AstraZeneca y Sinovac.