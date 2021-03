D.E.O., la voz del rap de Nazareno

A 21 kilómetros al sur de la Ciudad Lerdo se ubica Nazareno, tierra de la que poco a poco ha emergido una voz que actualmente comienza a ser un referente del rap en la Comarca Lagunera. Daniel Moises Perales De Loera, conocido como D.E.O en el mundo de la rima, camina por su barrio, ese en que labra sus letras y pronuncia su jerga.

Para hablar de su carrera, D.E.O sugiere un lugar desde donde la vista se vuelve panorámica. Dice, mientras se acomoda sus lentes rojos, que le gusta observar a Nazareno desde ahí. La grabadora se activa en REC. Comparte que tiene 23 años y que desde pequeño está interesado en la música.

"Yo conozco la música por medio de mi papá, él fue músico y mis hermanos escuchaban rap. Siempre me gustó cantar. Un Día del Niño canté en la plaza y me gané un carrito y ahí me empezó a gustar. Cantaba canciones de Liberación, del Buky, porque era la música que escuchaba mi papá. Mi papá tenía muchos casete de conciertos en vivo y eso era lo que yo veía".

El rock fue el género en el que se le reveló la inquietud por deslizar la pluma en la búsqueda de escribir sus propias letras. "Ahí empiezo a pensar de que yo quería decir algo, independientemente de estar cantando letras de otros. Comencé a incursionar en el Hip Hop".

Influenciado por el rap español, D.E.O se aventuró al ambiente del freestyle y se arrancó en las competiciones. Pronto se posicionó en la escena ganando varios concursos de rima libre, pero también, comenzó a sentir que su arte se volvía efímero. Y es que en las batallas improvisadas, el rapero lagunero no encontraba su centro. El deseaba más bien, hacer algo con lo que pudiera dejar una huella definitiva. "Después opté por darle un giro completo a mi carrera y comencé hacer música de lleno, dejando a un lado las competiciones. Comencé con un estudio casero en casa, saqué mis primeros temas y videos oficiales".

Luego, una enfermedad en los riñones lo sacó del ruedo. Tras unos meses hospitalizado, un D.E.O más reflexivo comenzó a trabajar en lo que sería su primer material. "Fui dado de alta y por obvias razones salí con ganas de comerme al mundo, de dejar historia, valoré la vida desde otro punto de vista. Conocí a mi productor Sparck M. Ríos. Recibí todo su apoyo musical y me integré a su sello discográfico, creando mi primer disco profesional, titulado Luna y Sol".

LO NUEVO

Resiliencia es el segundo disco de este lagunero que nunca se arranca a Nazareno del pecho, y que con paso sólidos se va abriendo una carrera musical, que entiende, se anclará eternamente a su tierra desde donde, dentro de su estudio, trabaja a detalle cada uno de sus materiales.

"En este disco (Resiliencia) me enfoqué más en mí y en mi vida, concentrado todo el contenido al significado de la palabra. Se integraron mis dos patrocinadores a mi equipo de trabajo. #HoopStreet y #ShowLowCaps. Este proyecto es financiado completamente por triping cat. Mi socio de kansas City. Opté por crear un disco con 11 temas con su video oficial, actualmente se sigue en el proyecto. Restan 4 videos del disco".

Nunca fue mi intención, es el video que lanzó recientemente. "El tema se enfoca en mi vida, en mi enfermedad y lo que tuve que pasar para llegar hasta aquí. Es en colaboración con mi productor Sparck y Máster de Zona Verbal". Por otro lado informó que las próximas canciones que se lanzarán en todas sus plataformas si titulan Copa de aire y Decídete.

También, compartió, que su tercer disco comienza a hervir en su cabeza, y sin hacer adelantos, el rapero aseguró que se tratará de un trabajo con mucho significado en el que dejará muchas partes de él mismo. Y es que D.E.O es un tipo transparente, el corazón lo guía. "Soy yo, sin querer aparentar ser alguien más" y así canta como lo que él mismo representa.

FUNCIÓN SOCIAL

D.E.O no sólo es un joven que trabaja puntual en lo que sueña, también es un hombre interesado por la sociedad, por eso cuando se le presenta la oportunidad trabaja en causa sociales.

El último fue un evento para apoyar a la niña Brithany Miranda Guerrero Dehuma de 8 años de edad que sufre de leucemia. El rapero organizó un concierto en Nazareno y destinó el dinero de las entradas a su tratamiento.

No sólo eso, inspirado en la historia de la pequeña, a D.E.O se le manifestó Estoy viviendo, una pieza musical de dos minutos con 46 segundos, cuyo discurso aborda el tiempo de la vida y cómo se pueden enfrentar los problemas que la existencia plantea. En la canción también participan las dos hijas de Sparck, quienes añaden las sonoridades que refieren a la infancia.

Por último D.E.O pronuncia que se siente agradecido con la vida y ahí, observando a su Nazareno, manifiesta que continuará rellenando hojas y aventando rimas.