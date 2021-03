Criptomonedas, activos especulativos: Jerome Powell

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, aseguró ayer lunes que las criptomonedas no son una alternativa al dólar, "no son una reserva de valor útil" por su alta volatilidad y son meros "activos especulativos" sin respaldo de ningún tipo.

En una conferencia sobre innovación organizada este lunes por el Banco de Pagos Internacionales, Powell consideró que las criptomonedas "son más bien activos especulativos y esencialmente un sustituto del oro más que del dólar".

Asimismo, añadió que el banco central estadounidense no tiene prisas por crear un dólar digital, algo que ha comenzado a implementar China para acelerar los pagos digitales, pero que motiva temores sobre la privacidad.

Las declaraciones de Powell se dan con el bítcoin camino de superar los 57, 000 dólares y después de que empresas como Tesla y Mastercard hayan decidido extender el uso y aceptación de criptomonedas.

"Nosotros preferimos llamarlos criptoactivos y no criptomonedas. Son muy volátiles y por lo tanto no son útiles realmente como valor reserva, no están respaldados por nada y son un activo para especular y no un medio de pago", explicó Powell.

En cuanto a las llamadas "stablecoin", similares a las criptomonedas, pero con el apoyo de Gobiernos soberanos, Powell recordó que la credibilidad de esos activos viene de la divisa tradicional y que esas monedas "tendrán un rol importante con la regulación pertinente, pero ese rol no será el de formar la base de un nuevo sistema monetario global".

En cuanto a la llegada del dólar digital, el presidente de la Fed aseguró que aún hay muchos pasos que dar, incluidos la necesidad de involucrar al Congreso, la Casa Blanca y comenzar a educar al público sobre el uso de este tipo de moneda digital.

MAYOR PAGO EN 4 AÑOS

La Reserva Federal reportó el lunes que recibió 88, 600 millones de dólares en 2020 y le transfirió al Gobierno federal 86, 900 millones, el pago más abultado a las arcas nacionales en cuatro años.

El banco central estadounidense indicó que sus ingresos fueron 33, 100 millones de dólares más de lo que fueron el año pasado, una hazaña que refleja la disminución de las tasas de interés, es decir, el banco central tuvo que pagarles menos interés a los bancos comerciales por las reservas que la Fed les obliga a mantener.

Los 86, 900 millones de dólares pagados al Tesoro de EUA son 58.3 % más de los 54, 900 millones pagados en 2019. Es el mayor monto pagado al Gobierno por parte del banco central desde los 91, 500 millones cancelados en 2016.

Sin embargo, las circunstancias esta vez son diferentes. En el 2016, la Fed contaba con sustanciales aumentos en bonos del Tesoro y en instrumentos financieros hipotecarios, por los cuales estaba ganando abultados intereses.

El banco central empezó a aumentar sus saldos en la primavera del año pasado, en 120, 000 millones de dólares por mes para apoyar a la economía en medio de la pandemia del coronavirus. Pero esta vez las tasas de interés fueron mucho más bajas de lo que estaban en la etapa posterior a la crisis financiera de 2008.

Esas tasas de interés más bajas hicieron que esta vez el banco central no gozara del enorme aumento en sus ingresos que recibió entonces. Los ingresos por cobro de intereses esta vez ascendieron a 101, 200 millones de dólares, una disminución de 1, 600 millones respecto del año anterior, a pesar de que posee más bonos.

Aun así, los ingresos de la Fed para el año en su totalidad sí aumentaron porque el monto que tenía que pagarles a los bancos como intereses sobre sus reservas disminuyó a 7, 900 millones de dólares, un descenso de 27, 100 millones con respecto al año previo.

El reporte definitivo del banco central discrepa solo levemente de la versión preliminar difundida en enero, según la cual la institución pagó al Tesoro 88, 500 millones de dólares, un poco menos de la cifra definitiva de 86, 900 millones.