Campesinos de La Laguna realizan plantón en Conagua

Con diversas protestas y un bloqueo en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se conmemoró en la región el Día Mundial del Agua.

El Frente Campesino en Defensa del Agua y la Tierra, conformado por ejidatarios, investigadores, ambientalistas, defensores del agua y sociedad civil, hicieron un plantón en la puerta de la Conagua para protestar por la necesidad de tener una Ley General de Aguas que ponga en el centro el derecho humano a contar con este elemento.

A las 11:00 horas se montó, además, una exposición de pinturas y fotografías de artistas laguneros en relación a la crisis hídrica que vive la región. En la explanada había diversos grupos que representaban a distintos movimientos, identificados con mantas. Una comisión se pronunció en contra del proyecto de Agua Saludable para La Laguna, al considerar que se permitirá continuar con la sobreexplotación del acuífero Principal por parte del sector agrícola.

También se presentó un grupo de Parras, que exigieron la protección de sus acuíferos, además de la Contraloría Social del Agua en La Laguna, por el buen gobierno de este recurso.

Unas horas antes, ejidatarios de Tlahualilo se manifestaron en las oficinas y trataron de cerrar la dependencia federal, por lo que intervino la Guardia Nacional. Se mostraron inconformes porque había empleados de Conagua que les vendían agua "extra" en el ciclo de riego pero fueron descubiertos y removidos de su cargo.

Las organizaciones exigieron la aprobación de la Ley de Aguas en el Congreso de la Unión, pues se entregó la Iniciativa Ciudadana de para su análisis y discusión, y desde 2012 se reformó el artículo 4 Constitucional a favor del acceso al agua en forma equitativa y sustentable.

Elizabeth Estrada, del Frente Campesino, dijo que acudieron también a deslegitimar la actualización del padrón de usuarios que realiza la Universidad de Chapingo a solicitud de Conagua, pues no cuenta con protocolo de revisión para la actualización de usuarios en el Distrito de Riego 017, no tiene los conocimientos para reconocer las resoluciones presidenciales con que se dotaron a los ejidos de tierras y aguas; no ha respetado el calendario que fue entregado; llegan a los ejidos sin el padrón preliminar, de modo que no se aceptará que modifiquen el padrón de usuarios a favor de los contratos irregulares e ilegales levantando actas de asamblea para el reconocimiento de avecindados de los grandes usuarios.

Exigencias

Movimiento.

*En cuanto a la potabilizadora, las organizaciones indicaron que afectará al sector campesino ejidal y productor de alimentos.

*Señalaron que existe el riesgo de un proceso de proletarización, por lo que exigen que a productores lecheros se les incorpore a una planeación estratégica, con una visión integral en el cuidado de restauración de los acuíferos y con la medición telemétrica.