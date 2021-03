Draft de la NFL tendrá actividad presencial

La liga develó ayer parte de sus planes para el evento de tres días en Cleveland, que incluirá una participación presencial de varios de los prospectos. El draft del año pasado en Las Vegas se tuvo que realizar de manera virtual debido a la pandemia de COVID-19.

Algunos de los sitios más reconocidos del centro de Cleveland, como el Rock Hall, el estadio FirstEnergy de los Browns y el Centro de Ciencias de los Grandes Lagos, fueron incluidos en la agenda de actividades entre el 29 de abril y el 1 de mayo. Casi todas las actividades serán al aire libre.

.@NFL Announces Plans for 2021 NFL Draft in Cleveland:https://t.co/pzmWj3QOye

Activities to Take Place Around FirstEnergy Stadium, Including Free Fan Event

Select Prospects, Fans, Legends, Commish Goodell, Media & Networks On-Site in CLE Following COVID Protocols#NFLDraft