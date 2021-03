No se ofende a Dios al recibir vacuna: obispo de Torreón

El obispo de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán, dijo que la población en general y especialmente las personas adultas mayores no deben rechazar la vacunación contra el COVID-19. Monseñor agregó que la religión no es una limitante además de que no se está ofendiendo a Dios al recibir el biológico. "Y en todo caso desde la fe, decirles, que todo lo que contribuya a la vida y a la integridad de las personas pues es pedido por Dios, a Dios le agrada que cuidemos nuestra salud", expresó.

Barraza Beltrán aseguró que él sí cree en el mensaje de las autoridades referente a que mediante la vacunación contra el SARS-CoV-2 se pueden evitar cuadros graves de la enfermedad y por consecuencia fallecimientos. Además, apuntó que hay población que se ha negado a inmunizarse no solamente por motivos religiosos sino también por mala información. "Yo decirles que cualquier vacuna si hay oportunidad de recibir, es más benéfica que mala, yo sí creo ese mensaje que dicen las autoridades de salud, las vacunas cualquiera, evitan la muerte. La doctrina de la fe, ha dicho que se pueden recibir las vacunas sin ningún cargo de conciencia de que son ingredientes o células fetales. Otras (causas de negativa) puede ser por los temores, porque se han desparramado 'fake news' de muertes, o que se han agravado gentes después de poner la vacuna, nada más decirles eso, la religión no les limita, no les priva, no es pecado, no se está ofendiendo a Dios porque se ponen la vacuna", mencionó. El obispo indicó que el 30% de los 109 sacerdotes que forman parte de la Diócesis y que tienen más de 60 años de edad aceptarán sin problemas la vacuna contra el COVID-19 una vez que llegue a este municipio. De un padrón aproximado de 113 mil 500 personas adultas mayores de 60 años de edad que tiene el Gobierno federal en la Región Lagunera de Coahuila, un 20 por ciento ha rechazado aplicarse la vacuna contra el COVID-19. El delegado del Gobierno de México en esta entidad, Reyes Flores Hurtado, dijo que en algunos casos los laguneros de la tercera edad no han aceptado ser inmunizados por cuestiones de religión mientras que en otros casos es "por desinformación" pues hay temor a las posibles reacciones adversas.